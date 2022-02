Envision racet vanaf volgend seizoen met aandrijflijn van Jaguar

De Britse formatie had eerst een samenwerking met DS, maar was sinds het begin van het Gen2-tijdperk verbonden aan Audi. Het vertrek van het Duitse merk betekent dat Envision een nieuwe leverancier moest vinden voor het nieuwe Gen3-tijdperk, dat vanaf komend seizoen begint. De Formule E gaat dan over op motoren die 350kW aan vermogen leveren.

Het is voor Jaguar een primeur. Dat team debuteerde in 2016 in de Formule E, maar was nog nooit een leverancier voor andere teams. Met de nieuwe rol zet Jaguar in op grotere betrokkenheid en snellere ontwikkeling. Bovendien wordt het met het vertrek van enkele fabrikanten interessanter om zelf een grotere betrokkenheid te hebben, via Jaguar-teambaas James Barclay.

“Voor ons werd het duidelijk dat de mix van klantenteams met fabrikanten een stuk beter gaat zijn dan tot nu toe het geval was”, zei Barclay. “Voorheen was onze strategie om niet met klantenteams te werken, maar nu is het logisch dat wel te doen. Vanuit strategisch oogpunt is het een mooi moment om te beginnen en beide partijen te versterken. Envision-teambaas Sylvain Filippi en ik hebben al heel vroeg gesprekken gevoerd en we zien veel in deze samenwerking.”

Envision rijdt dit seizoen nog met Audi en heeft na twee wedstrijden beide coureurs in de top-tien van het klassement. Robin Frijns staat zesde nadat hij in de tweede race in Saudi-Arabië het podium haalde. Nick Cassidy staat tiende. Dit weekend staat de E-Prix van Mexico op het programma.