De Vries jubelt na eerste Formule E-zege: "Perfect begin van seizoen"

De Vries heeft zijn visitekaartje meer dan afgegeven op de eerste racedag van het nieuwe Formule E-seizoen. Dat begon eigenlijk al in de kwalificatie, toen hij nummer twee Pascal Wehrlein op meer dan zes tienden zette - zeker in de Formule E een immens gat. Het beloofde veel voor de eerste race van zevende FE-seizoen en op vrijdagavond maakte De Vries die hooggespannen verwachtingen meer dan waar. De Nederlander domineerde van start tot finish en reed met ogenschijnlijk gemak naar zijn eerste triomf in de elektrische raceklasse.

Relaxed na bijzondere zege onder het kunstlicht

"Ik ben nog behoorlijk relaxed, al weet ik eigenlijk zelf niet waarom. Maar ik ben natuurlijk wel enorm blij met het weekend tot dusver. Wij zijn vanaf de eerste vrije training al snel en voelt erg goed om die lijn door te trekken naar de race", aldus een stralende De Vries na afloop. De coureur uit Sneek leek de race met twee vingers in de neus naar zich toe te trekken, maar geeft aan dat het iets meer voeten in aarde heeft gehad. "Het was niet makkelijk met al die safety cars." Zo moest De Vries na een aanvaring tussen Sam Bird en Alex Lynn toezien hoe zijn voorsprong teniet werd gedaan en gebeurde hetzelfde na een crash van Maximilian Günther.

"De race pace was ook erg onvoorspelbaar, vooral aan het begin van de race. Daardoor was het lastig om in te schatten hoe we de beschikbare hoeveelheid energie moesten managen. Ik heb daar ook veel over gecommuniceerd met het team." De Vries was met andere woorden bang om in de ultieme slotfase zonder energie te zitten, hetgeen in de Formule E geen unicum is. "Bij de eerste safety car dacht ik dat we energie over hadden en in een hele goede positie zaten, maar toen kreeg ik te horen dat Rast nog één procent meer energie had. Het was een beetje verwarrend, maar het team heeft me rustig gehouden en we hebben het uiteindelijk gered."

Perfect begin van het FE-wereldkampioenschap 2021

"Ik ben erg blij dat we deze over de streep hebben getrokken. Dit is voor mijn de eerste overwinning in de Formule E en een perfect begin van het kampioenschap." In dat prille kampioenschap heeft De Vries 28 punten - 25 voor de race en drie voor pole - achter zijn naam staan. De voorsprong op naaste belager Edoardo Mortara bedraagt tien punten. De Vries voert daarmee een heus wereldkampioenschap aan, de Formule E heeft dit seizoen immers voor het eerst de WK-status van de FIA te pakken. "Tot slot, wil ik ook het team bedanken. Ik weet dat het enorm cliché klinkt, maar iedereen heeft afgelopen winter keihard gewerkt om hier te komen." Morgen (zaterdag) mag De Vries trouwens alweer aan de bak met de mannen van Mercedes. Dan staat in Riyadh de tweede E-Prix van dit seizoen op het programma.