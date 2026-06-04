Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli stalen de show met hun intense duel in de Grand Prix van Canada, totdat Russell uitviel vanwege motorproblemen. Daarvoor waren er enkele hachelijke momenten en teambaas Toto Wolff had dat weekend al aangegeven dat er ingegrepen wordt als de duels punten gaan kosten.

Volgens Russell zijn er na het raceweekend in Canada echter "geen zorgen" over hoe de twee coureurs met elkaar strijden. "Het is niet zozeer dat men ons niet vertrouwde", benadrukt Russell in gesprek met onder meer Motorsport.com.

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"Dit is wat wij doen. Wij zijn coureurs. We zoeken in iedere ronde de limiet op. En wanneer we tegen elkaar racen, drijven we elkaar ook tot het uiterste. Natuurlijk is het ontzettend stressvol en spannend wanneer je vanaf de zijlijn toekijkt, zoals de mensen op de pitmuur of Toto."

"Je hebt geen controle over wat er gaat gebeuren. Je zou het graag willen kunnen controleren, maar men moet ons vertrouwen, en dat vertrouwen is er. We zullen hard blijven vechten en we kennen elkaars grenzen", aldus de Brit.

Onderdeel van de sport

Russell baalde vlak na zijn uitvalbeurt hevig en gooide daarbij ook zijn hoofdsteun uit woede weg, maar zegt dat het uiteindelijk "niet lang duurde" voordat hij dit achter zich kon laten omdat het "buiten mijn controle" lag.

"Ik ging Canada in met één doel: iedere sessie als snelste afsluiten. En dat is wat ik heb gedaan. Ik stond op pole-position in beide kwalificaties, leidde de race, had een mooi gevecht met Kimi en lag aan de leiding voordat het probleem ontstond", verklaart Russell.

Russell stelt dat er "geen zorgen" zijn bij Mercedes om de interne duels op de baan. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ik had het gevoel dat ik in Canada niets meer had kunnen doen. Uiteindelijk heb ik dus bereikt wat ik wilde bereiken. De rest hoort bij racen. Als je kijkt naar de kampioenschappen die iemand in de Formule 1 of in een andere klasse heeft gewonnen, denk ik niet dat er ooit iemand is geweest die op geen enkel moment iets vervelends heeft meegemaakt."

"Lando [Norris] kreeg vorig jaar te maken met een defect in Zandvoort en werd gediskwalificeerd in Las Vegas. Dat lag buiten zijn controle. Verstappen kreeg in 2021 een klapband in Baku en je zou kunnen stellen dat de crash in Silverstone daar ook bij hoort, maar hij won nog steeds het kampioenschap."

"Dit soort dingen is altijd onderdeel geweest van de autosport. Ik denk niet dat Kimi hier aan het einde van het seizoen zal staan en zal zeggen dat hij op geen enkel moment pech heeft gehad. Zo werkt het spel nu eenmaal."

Overigens verwacht Russell niet dat de uitvalbeurt op korte termijn zal leiden tot gridstraffen omdat er nieuwe onderdelen nodig zijn. "Er was veel schade, maar niets wat betekent dat we een gridstraf zouden moeten krijgen of dat het ons op enig moment in de toekomst performance zal kosten", verklaart hij.

"De batterij was wel zo zwaar beschadigd dat die per schip naar huis moest worden vervoerd. Hij mocht niet per vliegtuig worden meegenomen. We kunnen de batterij dus pas goed onderzoeken wanneer die terug is."

"Ik kan me voorstellen dat een reis per schip vanuit Canada niet de kortste reis is. Maar Brixworth is al vijftien à twintig jaar de beste in de branche. We zullen dit onder controle krijgen", besluit de nummer twee in het kampioenschap.