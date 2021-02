Frijns verdringt De Vries van P1 in derde training in Riyadh

Frijns was vrijdag op een verre van ideale wijze aan het nieuwe Formule E-seizoen begonnen door in de tweede vrije training hard te crashen. Daardoor moest hij ook de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan en de race van achteraan aanvangen. Uiteindelijk kwam de Nederlander niet verder dan de zeventiende positie. Een dag later heeft Frijns echter de kans om revanche te nemen voor de mislukte seizoensopening en in de derde vrije training maakte hij meteen een goede indruk door een 1.07.294 te rijden. Daarmee greep hij een minuut voor het einde de eerste positie en die stond hij vervolgens ook niet meer af.

Frijns nam de eerste positie over van De Vries, die vrijdag juist op de best denkbare manier aan het seizoen was begonnen door de snelste te zijn in VT1, VT2, de kwalificatie en daarna ook de race te winnen. Ook in de derde training op het stratencircuit van Riyadh zat de Mercedes EQ-rijder er goed bij: hij bezette lang de eerste positie en uiteindelijk ging alleen Frijns onder zijn tijd door. Op anderhalve tiende bezette De Vries de tweede positie. Daarachter waren de verschillen bijzonder klein: Nick Cassidy noteerde op negen duizendsten van De Vries de derde tijd, drie duizendsten achter de Envision Virgin-rijder reed Oliver Rowland de vierde tijd.

Regerend kampioen Antonio Felix da Costa gaf twee tienden toe op Frijns en legde daarmee beslag op de vijfde positie in de derde vrije training, met binnen een halve tiende daarachter Edoardo Mortara en Stoffel Vandoorne. Vervolgens viel er een gaatje naar Sébastien Buemi, die op 0.455 seconde van Frijns de achtste tijd reed. De top-tien werd afgesloten door Sam Bird en Lucas di Grassi.

De derde vrije training in Ad Diriyah werd zaterdagmiddag slechts één keer onderbroken. De veroorzaker van de rode vlag-situatie was André Lotterer. De Porsche-rijder verloor na ruim tien minuten in bocht 11 de controle over zijn bolide en eindigde aan de buitenkant van de baan in de muur. De schade aan de linkerkant van zijn bolide liep daarbij forse schade op en dus zal Porsche flink aan de bak moeten om de auto op tijd gereed te krijgen voor de kwalificatie.

Dat geldt overigens ook voor Venturi, dat Mortara na afloop van de sessie op mysterieuze wijze zag crashen. Kort na het maken van een proefstart ging de bolide in bocht 18 recht de muur in. Mortara werd uit zijn auto gehaald en uit voorzorg met een ambulance afgevoerd. Hij is bij bewustzijn en kan vingers en tenen bewegen, maar het is nog onduidelijk of hij er in de kwalificatie bij is. Die begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Na de kwalificatie staat vanavond de tweede E-Prix van Diriyah op het programma. Die begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde vrije training E-Prix van Diriyah II