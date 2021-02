Mercedes en Venturi uitgesloten van kwalificatie na crash Mortara

Mortara noteerde de zesde tijd in de zaterdagse oefensessie, maar na afloop van de training kende hij een zwaar ongeluk. Na een proefstart ging hij, vermoedelijk door een probleem met het remsysteem, stuurloos rechtdoor in bocht 18, wat eindigde met een zware impact met de baanafzetting. Mortara werd na de klap uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het precies met hem gaat is nog onduidelijk, maar Venturi en de FIA hebben tegenover Motorsport.com bevestigd dat Mortara bij kennis was en praatte, en dat hij zijn vingers en tenen kan bewegen.

De crash heeft echter verregaande gevolgen voor Venturi én Mercedes, de fabrikant waar het Monegaskische team de aandrijflijn bij afneemt. De FIA doet momenteel namelijk onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk van Mortara en heeft daarom besloten om de coureurs van beide teams niet van start te laten gaan in de kwalificatie. Dat houdt in dat Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries, de winnaar van vrijdag, niet mogen kwalificeren en de race dus vanuit de achterhoede moeten beginnen.

Het incident had wat weg van een crash die voormalig Audi-rijder Daniel Abt had tijdens een vrije training in Mexico-Stad. De Duitser moest destijds met een helikopter overgebracht worden naar een ziekenhuis. Die crash werd uiteindelijk toegeschreven aan een probleem nadat Abt de fanboost inschakelde, waardoor de achteras de auto niet liet afremmen op de weg naar bocht 9. Daardoor volgde een impact van 20G.

Venturi-teambaas Susie Wolff had kort voor de start van de kwalificatie voor de tweede E-Prix van het seizoen nog geen details over de toestand van Mortara. Ook is nog niet duidelijk of hij later vandaag aan de start van de race kan verschijnen. “Het is Edo’s auto en als Edo fit is om te rijden, dan neemt hij deel aan de race”, zei ze. “Het is zijn beslissing.” Een reservecoureur inzetten is in ieder geval niet mogelijk voor Venturi. Het team kondigde recent aan dat FIA Formule 3-racewinnaar Jake Hughes werd aangetrokken als reserve, maar hij reed niet in een vrije training en mag het zitje vandaag dus niet overnemen.