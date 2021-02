Frijns zorgt in Diriyah voor tweede Nederlandse pole in twee races

Kort na een proefstart na afloop van de derde training crashte Mortara op mysterieuze wijze, waarbij zijn auto stuurloos en zonder te remmen rechtdoor ging in bocht 18. De Italiaan ligt momenteel in het ziekenhuis, maar ook voor Venturi en Mercedes waren de gevolgen merkbaar. Beide teams, die rijden met een Mercedes-aandrijflijn, kregen geen toestemming van de FIA om deel te nemen aan de kwalificatie, omdat er onderzoek werd gedaan naar het probleem waardoor Mortara crashte. Ook André Lotterer zou niet rijden in de kwalificatie, nadat de schade van zijn crash in VT3 niet op tijd was hersteld.

Groepsfase

Nadat hij in de derde vrije training de snelste was en zonder de tegenstand Mercedes en Venturi begon Frijns als favoriet aan de groepsfase van de kwalificatie. De Nederlander kwam pas in de derde groep van de kwalificatie in actie en reed met 1.07.810 met afstand de snelste tijd van dat moment, die door Oliver Turvey was neergezet. Frijns moest vervolgens de vierde en laatste kwalificatiegroep nog afwachten, maar ook daarin zou niemand meer aan zijn tijd komen. Zodoende pakte de Envision Virgin-rijder het extra punt voor de snelste tijd in de groepsfase van de kwalificatie en plaatste hij zich voor de superpole.

Zoals vaker in de Formule E-kwalificatie bleek de vierde groep te profiteren van de steeds beter wordende omstandigheden op de baan. Liefst drie coureurs uit dat kwalificatiedeel slaagden erin om zich in de top-zes te plaatsen. Op ruim een halve seconde van Frijns noteerde Sergio Sette Camara de tweede tijd, terwijl ook Sam Bird (vierde) en Nico Müller (zesde) zich plaatsen voor de superpole. Daarin kregen zij gezelschap van Oliver Turvey, de enige coureur uit de tweede groep die zich wist te plaatsen, en Tom Blomqvist, die evenals Frijns in de derde kwalificatiegroep reed.

Enkele grote namen slaagden er zodoende dus niet in om zich voor de superpole te plaatsen. Tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne miste de boot op 39 duizendsten en start later vandaag vanaf de zevende positie, met naast hem enkelvoudig kampioen Sebastien Buemi. Regerend kampioen Antonio Felix da Costa noteerde de tiende tijd in de groepsfase, terwijl voormalig titelwinnaar Lucas di Grassi niet verder kwam dan P15.

Superpole

Na zijn zesde tijd in de groepsfase mocht Dragon Penske-rijder Müller het spits afbijten tijdens de superpole, waarin de zes deelnemende coureurs slechts één kans krijgen om zich naar pole-position te rijden. De Zwitser, afgelopen jaar tweede in de DTM, maakte in de derde sector een foutje en noteerde daardoor een 1.09.060. Turvey was daarna de volgende en door foutloos te blijven in de laatste sector haalde hij liefst zes tienden van de tijd van Müller af.

Vervolgens was het de beurt aan Bird, die marginaal onder de tijd van Turvey dook en de voorlopige pole-position in handen hield. Die hield de Jaguar-coureur vast na de run van Blomqvist, die drie tienden toegaf en achter Turvey aansloot op de voorlopig derde positie. De twee snelste mannen uit de groepsfase moesten echter nog komen: eerst haalde Sette Camara ruim twee tienden van de tijd van Bird af, maar dat was niet genoeg voor pole-position. Met een uitstekende ronde noteerde Frijns een 1.07.889, waarmee hij zich voor het eerst verzekerde van een pole in de Formule E.