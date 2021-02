Mercedes en Venturi mogen starten in tweede E-Prix Diriyah

Aan het eind van de derde vrije training op zaterdagmiddag ging het fout voor Edoardo Mortara. De Venturi-coureur had na de sessie een proefstart gemaakt, maar ging meteen daarna op hoge snelheid stuurloos rechtdoor, wat eindigde met een stevige klap met de baanafzetting. De Italiaan werd vervolgens ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar inmiddels is hij terug in de paddock in Riyadh. De crash werd veroorzaakt doordat de voorremmen van de Venturi dienst weigerden en er vervolgens ook een probleem was met het failsafe-systeem van de achterremmen.

“Er waren hier twee problemen”, vertelde Mercedes-teambaas Ian James aan Motorsport.com. “De eerste is dat het systeem van de voorremmen om een of andere reden niet werkte. Er bestaat een backup-systeem die het overneemt in het geval dat de voorremmen dienst weigeren, maar we zagen op de auto van Edoardo dat dit niet gebeurde. We hebben er vertrouwen in dat we weten waarom het gebeurde en we weten welke stappen we moeten ondernemen om dat recht te zetten.”

FIA tevreden met oplossing Mercedes

Als gevolg van Mortara’s crash besloot de FIA dat de auto’s van het fabrieksteam van Mercedes en Venturi niet deel mochten nemen aan de kwalificatie, want ‘de deelnemer kan niet aan de technisch gedelegeerde van de FIA bewijzen dat de auto veilig is’. Dat was een zware tegenvaller voor Mercedes-coureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries, maar ook voor Norman Nato van Venturi. Met name De Vries zal balen dat hij de kwalificatie moest uitzitten, nadat hij vrijdag de pole-position en overwinning pakte in Riyadh en zaterdagochtend de tweede tijd reed in de vrije training.

Naar aanleiding van het ongeluk van Mortara heeft Mercedes aanpassingen gedaan aan de software om een herhaling van het probleem te voorkomen. De FIA heeft de verandering gecontroleerd en goedgekeurd, waardoor Mercedes en Venturi zaterdagavond gewoon van start kunnen gaan tijdens de tweede E-Prix van het seizoen. “Ik kan nu bevestigen dat het om een probleem met de software gaat”, aldus James. “Wat betreft de oplossing vertrouwen we erop dat we een aanpassing kunnen doen aan de software om zodoende de parameter te veranderen. Op die manier willen we garanderen dat de auto’s volkomen veilig zijn. Nu moeten we ervoor zorgen dat de FIA daar ook tevreden mee is.”