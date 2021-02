Frijns moet zege in tweede E-Prix Diriyah laten aan Bird

Slechts negentien coureurs maakten hun opwachting in de kwalificatie, nadat André Lotterer de sessie miste door een crash in de derde vrije training en de coureurs van Mercedes en Venturi niet deel mochten nemen na de crash van Edoardo Mortara in VT3. Bij die crash weigerden de voorremmen dienst en ook het backup-systeem werkte niet naar behoren, waardoor de FIA besloot beide teams niet te laten starten in de kwalificatie. Voor de race werden de problemen opgelost, waardoor beide teams wel van start mochten gaan in de race. Alleen Mortara zou uiteindelijk niet aan de start verschijnen vanwege de naweeën van zijn crash, waardoor er om 20.00 uur lokale tijd 23 auto’s begonnen aan de tweede race van het seizoen.

Prima openingsfase voor Frijns

Frijns had zich in de kwalificatie verzekerd van pole-position en pakte met een goede start ook de leiding van de race, voor voormalig teamgenoot Sam Bird. De naar Jaguar verkaste coureur ging bij de start voorbij aan Sergio Sette Camara, die voor Oliver Turvey en Tom Blomqvist wel de derde plaats vasthield. Blomqvist zou in de openingsfase de grote verliezer blijken, want achtereenvolgens kwamen Nico Müller, Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa aan hem voorbij.

Vergne was in de achtste ronde de eerste rijder in de top-tien die besloot zijn Attack Mode in te zetten en in de daaropvolgende ronden zou vrijwel iedereen dat voor de eerste keer doen. Voor Frijns zou dat betekenen dat hij de leiding in ronde 11 kortstondig zou afstaan aan Bird, die tot dan toe wel kon volgen maar geen aanval in kon zetten. Een ronde later heroverde de Envision Virgin-coureur de eerste positie alweer, terwijl Bird de tweede positie verloor aan Sette Camara toen hij zelf zijn Attack Mode activeerde. De Brit en de Braziliaan wisselden in ronde veertien weer van positie, toen Bird op het rechte stuk eenvoudig voorbijging aan Sette Camara.

Rode vlag maakt vroegtijdig einde aan race

Na vijftien ronden had Frijns dus de leiding, voor Bird, Sette Camara, de sterk opgeklommen Techeetahs van Vergne en Da Costa, Turvey, Nico Müller, Sebastien Buemi, Nick Cassidy en Blomqvist. Daarna begonnen de coureurs langzamerhand aan hun tweede periode van vier minuten met de Attack Mode. Zo activeerde Frijns de Attack Mode in ronde achttien, maar precies op dat moment kwam de eerste neutralisatie na een crash van Jake Dennis. Een ronde later zwaaiden de marshals alweer met de groene vlag en meteen wist Frijns te profiteren van zijn Attack Mode, want hij ging voorbij aan Bird. De Jaguar-coureur bleek echter de snellere van de twee en ging twee ronden later zonder extra vermogen aan de Nederlander voorbij.

Nadat Bird zijn Attack Mode inzette kwam hij kortstondig achter Frijns terecht, maar in de 24ste ronde ging hij definitief aan de Envision Virgin-coureur voorbij. Drie ronden later werd de race definitief in het slot gegooid: Sebastien Buemi tikte Maximilian Günther aan, die op zijn beurt in de zijkant van Blomqvist reed. Luttele seconden later ging het op dezelfde plek helemaal mis voor Alex Lynn, die na een botsing met Mitch Evans ondersteboven in de baanafzetting schoof. De neutralisatie die volgde werd vervolgens een safety car-fase, waarna de race na 29 ronden en met nog twee minuten te gaan definitief werd gestopt zodat Lynn door reddingswerkers uit zijn wrak gehaald kon worden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controles, maar hij is wel bij kennis.

Bird pakt zodoende zijn eerste zege van het seizoen, waarmee hij voor het zevende seizoen op rij een race wint. Frijns pakte met de tweede positie zijn eerste podiumplaats van het seizoen, terwijl Vergne na een hard gevecht met teamgenoot Da Costa beslag legde op de derde positie. De tweede DS Techeetah-rijder werd vierde, gevolgd door Frijns’ teamgenoot Cassidy, die in de slotfase een sterke opmars maakte. Sette Camara werd zesde, voor Müller, Turvey, Oliver Rowland en René Rast op de tiende positie. Nyck de Vries moest door het missen van de kwalificatie vanaf de twintigste positie starten en meteen klom hij op naar P18, maar daarna stokte de progressie van de Mercedes-coureur. Door de uitvallers voor hem eindigde de Nederlander op de veertiende plek, maar desondanks behoudt hij de leiding in het kampioenschap.

Uitslag tweede race Formule E Diriyah E-Prix