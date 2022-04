De Vries blij dat hij eindelijk weer kan racen

De afgelopen weken ging de meeste aandacht binnen de race-afdelingen van Mercedes uit naar het Formule 1-team. De succesformatie is niet al te best uit de startblokken geschoten in het seizoen 2022. F1-reservecoureur Nyck de Vries bracht heel wat uren door in de simulator van het team om de problemen te analyseren. Ook was hij aanwezig bij de Grands Prix in Bahrein en Saudi-Arabië om in geval van nood in te kunnen vallen.

De focus ligt nu echter weer op zijn eigen raceprogramma: de Formule E. Na twee races staat de Fries op de tweede plaats in het kampioenschap, vijf punten achter leider Edoardo Mortara. Met een dubbele ronde in Rome voor de boeg, kan de Mercedes-fabrieksrijder weer flink aan de bak. “We hebben een behoorlijk lange break gehad sinds de laatste race in Mexico, maar ik ben erg blij dat we komend weekend in Rome weer gaan racen”, blikt De Vries vooruit. “Ik heb veel gedaan sinds het laatste raceweekend en heb daardoor een goed ritme behouden. Het is echter wel heel lang geleden, dus het wordt wel weer eens tijd dat we weer gaan racen en het seizoen vervolgen. De laatste keer in Rome beschikten we over een competitief pakket. Hopelijk kunnen we daar dit jaar op voortborduren. Ik ben in elk geval blij dat we weer gaan racen.”

Teamgenoot Stoffel Vandoorne deelt de mening van de Fries: “Het is een lange break geweest sinds de laatste race. Het seizoen gaat nu echt van start. Niet alleen met Rome, maar ook met andere races in de komende weken. Rome is een van mijn favoriete circuits. Het is echt een uitdaging, daar kijk ik enorm naar uit. Vorig jaar stond ik voor een van de races op pole en won ik eenmaal. We hebben ook dit jaar een competitief pakket dus ik denk dat we in een vergelijkbare positie terecht kunnen komen.”

In Rome rijdt het Formule E-veld op zaterdag en zondag een race. De kwalificaties staan op beide dagen vanaf 10.40 uur op het programma, de races vangen om 15.00 uur aan.