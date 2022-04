In de finale van de kwalificatie voor de eerste ePrix van Rome van het weekend was Stoffel Vandoorne een maatje te groot voor Robin Frijns. De Vlaming noteerde een tijd van 1.39.151, waarmee hij zijn Nederlandse tegenstander 0,349 seconde te snel af was. Frijns zei naderhand dat hij Vandoorne had kunnen matchen, alleen maakte hij wat foutjes. “Desondanks ben ik blij met P2. Deze positie had ik niet verwacht, ik rekende eerder op P6 of P7. Het is een mooie prestatie om tussen de Mercedessen te staan”, aldus de Envision-coureur, die in de groepsfase nog exact dezelfde tijd als Vandoorne had laten noteren.

Achter Vandoorne en Frijns kwalificeerde Nyck de Vries zich in de andere Mercedes als derde. De Nederlander trok in de halve finale aan het kortste eind tegen Frijns: 1.38.836 tegenover 1.38.949. In de andere halve eindstrijd versloeg Vandoorne Antonio Felix da Costa (1.38.971 om 1.38.986). Omdat regerend wereldkampioen De Vries bij de laatste vier een snellere tijd klokte dan Da Costa, mag hij voor de Portugese oud-wereldkampioen plaatsnemen op de grid: P3 om P4.

De ePrix van Rome begint vanmiddag (zaterdag) om 15.00 uur.

De startopstelling voor de ePrix van Rome: