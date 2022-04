Eerder op de dag hadden de coureurs uit de Lage Landen de kwalificatie voor de eerste ePrix van het weekend in Rome gedomineerd. Stoffel Vandoorne zette zijn Mercedes op pole-position, met naast zich Robin Frijns op de eerste startrij en Nyck de Vries in de andere Mercedes op P3.

De openingsfase van de race in de Italiaanse hoofdstad verliep rustig, in elk geval wat betreft de voorkant van de grid. Vandoorne behield de leiding, voor Frijns en De Vries. In het middenveld ging het mis voor Oliver Rowland. De Mahindra-coureur werd van achteren aangetikt door Edoardo Mortara. Daarbij kwam Rowland dwars te staan op de baan, wat voor een kortstondige opstopping zorgde. In de chaos beschadigde Maximilian Günther zijn Nissan e.dams, waardoor hij uiteindelijk in de baanafzetting belandde en voor een neutralisatie (eerst een full course yellow en daarna een safety car) zorgde. Klassementsleider Mortara moest zijn tik aan Rowland bekopen met een tijdstraf van vijf seconden.

Na drie ronden werd het veld weer losgelaten, waarbij Vandoorne de koppositie behield voor Frijns en De Vries. Antonio Felix da Costa gooide in de zevende ronde de knuppel in het hoenderhok, door als eerste van de top-vijf de attack mode te activeren. Een ronde later deden concurrenten Vandoorne, De Vries en Vergne hetzelfde. Frijns wachtte nog even, maar had in de zevende ronde al wel de leiding afgepakt van Vandoorne in bocht 4, waarna hij in ronde negen eveneens de attack mode activeerde.

De attack modes leidden tot verschillende positiewisselingen in de top-vijf, maar toen iedereen weer op zijn normale vermogen zat, was de situatie vooraan nagenoeg onveranderd: Frijns leidde, voor Vandoorne, De Vries, Vergne en Da Costa. Laatstgenoemde verloor in de elfde ronde echter twee posities, aan Jake Dennis en Mitch Evans.

De tweede cyclus van de attack mode werd vooraan geopend door Frijns: de Envision-rijder koos in de dertiende ronde voor de wijde lijn om voor een periode van vier minuten extra vermogen op te halen. Vandoorne schoof daardoor op naar de leiding, maar Frijns rekende de Vlaming snel weer in. Omdat Vandoorne vervolgens ook de attack mode ging halen, schoof De Vries op naar P2 en lagen de Nederlanders even eerste en tweede. Evans was op dat moment al opgerukt naar de vierde stek.

Even later nam Evans ook De Vries, die weer was ingehaald door Vandoorne, te grazen voor P3. Voor de regerend wereldkampioen was dat het begin van een negatieve spiraal: De Vries zakte in een paar ronden tijd terug naar P10 en zou uiteindelijk uitvallen in de pitstraat. Aan de kop ging de strijd tussen Vandoorne en Frijns ondertussen verder. Geholpen door de attack mode heroverde Vandoorne in bocht 7 de macht, maar twee ronden later sloeg Frijns op hetzelfde punt terug.

De winst ging echter niet naar een coureur uit de Lage Landen, omdat Evans ontketend bleek. De Nieuw-Zeelander rekende met de attack mode achtereenvolgens Vandoorne en Frijns in, waarmee hij de koppositie in handen kreeg. Die gaf Evans ook niet meer weg. Sterker nog, hij verdween rap aan de horizon en won uiteindelijk met 5,7 seconde voorsprong op de nummer twee.

Die nummer twee was Frijns, ondanks dat hij enkele ronden voor het einde was teruggevallen tot P4. Dankzij een sterke slotfase, waarin hij Vergne en Vandoorne passeerde, werkte de Limburger zich op tot een tweede plek aan de meet. Vandoorne eindigde op 1,2 seconde van Frijns als derde. Vergne werd vierde, voor Sam Bird, Da Costa en Mortara. Pascal Wehrlein, Nick Cassidy en André Lotterer completeerden de top-tien.

In het klassement gaat Mortara nog steeds aan kop. De Zwitser heeft 49 punten, drie stuks meer dan nummer twee Vandoorne. Frijns (42), Vergne (39) en De Vries (38) voltooien de top-vijf in de rangschikking.

Zondag is er nog een ePrix in Rome.

Uitslag van eerste ePrix van Rome: