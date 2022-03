Spectaculaire lay-out Formule E-circuit in Kaapstad onthuld

De Formule E-race in Kaapstad stond al op het programma voor het seizoen 2022, maar werd door de coronacrisis geschrapt. Volgend jaar moet de race alsnog plaatsvinden, volgens de Formule E-organisatie op een van de snelste circuits van de kalender. De locatie is in elk geval veelbelovend. De race vindt plaats in Green Point, rondom het stadion waar in 2010 het Nederlands elftal de halve finale van Uruguay won op het WK voetbal. In de achtergrond is de Tafelberg te zien, terwijl in de zee het fameuze Robbeneiland ligt. De werkzaamheden aan de openbare wegen beginnen volgende maand en moeten in december afgerond zijn.

“We hebben zeer positieve reacties gehad op ons plan om naar Kaapstad af te reizen, dus we zijn blij dat de stad in seizoen 9 op de kalender prijkt”, zegt Alberto Longo, chief championship officer van de Formule E. “Tijdens mijn eerste ontmoeting met Banner [voorzitter van de promotor e-Movement] zei hij dat Kaapstad het potentieel heeft om een van de topsteden van onze wereldwijde kalender te worden. Dit is mijn eerste bezoek aan Zuid-Afrika. Nu ik de schoonheid van deze stad heb gezien, heb ik er vertrouwen in dat hij gelijk heeft.”

Kaapstad is de tweede Afrikaanse stad met een E-Prix, naast de race op het Circuit Moulay El Hassan in Marrakesh.