Nissan en Mahindra praten met mogelijke Formule E-klantenteams

Na afloop van het huidige Formule E-seizoen neemt de klasse na vier jaar afscheid van de huidige auto’s en aandrijflijnen. Er volgt een overstap naar de Gen3-reglementen, waarbij nieuwe auto’s met nieuwe aandrijflijnen ingezet gaan worden. De auto krijgt zowel voor als achter een elektromotor, die respectievelijk 250 en 350 kilowatt aan vermogen produceren. De huidige aandrijflijnen produceren maximaal 250 kW, waarbij het vermogen in de races wordt beperkt tot 220 kW.

Voor veel teams is nog onduidelijk bij welke fabrikant zij in 2022-2023 hun aandrijflijn afnemen. Envision kondigde vorige week aan dat er een contract is afgesloten met Jaguar, dat voor het eerst aandrijflijnen gaat leveren aan een klantenteam. Ook Mahindra en Nissan overwegen nu om voor het eerst die stap te zetten. Dat lijkt ook nodig, want momenteel hebben Avalanche Andretti, Venturi en Dragon/Penske nog geen deal gesloten met een fabrikant. Het lijkt voor de hand liggend dat Maserati bij de entree in de sport gaat samenwerken met een van deze drie teams, waardoor de opties voor Nissan en Mahindra schaarser worden.

'Zowel sportief als qua prestaties grote voordelen'

Mahindra is inmiddels in gesprek met potentiële klantenteams over het leveren van aandrijflijnen. Teambaas Dilbagh Gill laat zelfs doorschemeren dat Envision een van die partijen was door te stellen dat Sylvain Filippi – de teambaas van Envision – de verkeerde keuze heeft gemaakt met Jaguar. “We staan ervoor open. We zijn momenteel met enkelen in gesprek, maar er is nog niets rond”, zegt Gill. “Ik denk dat wij in dit kampioenschap op een punt zijn beland waarbij vrijwel iedere fabrikant zich verbindt aan een klantenteam. Zowel sportief als qua prestaties denk ik dat er grote voordelen zijn en we zouden graag proberen om er een aan ons te binden. Het is jammer dat Syvlain de verkeerde keuze heeft gemaakt, maar het is zijn keuze.”

Ook bij Nissan wordt er serieus gekeken naar de opties om naast e.dams ook een klantenteam van aandrijflijnen te voorzien, geeft autosportdirecteur Tommaso Volpe toe. Voorheen leverde de fabrikant – destijds nog onder de naam Renault – al eens elektromotoren aan Techeetah. “Het is een lang proces. We hebben daar ook naar gekeken en we hebben verschillende opties. Er is echter nog geen overeenkomst, want anders was dat wel aangekondigd.”

Naast Jaguar, Mahindra, Nissan en Maserati zijn DS, NIO 333 en Porsche de overige leveranciers van aandrijflijnen in de Formule E. Van DS is nog niet bekend of het onder de Gen3-reglementen verder gaat met Techeetah. Daarnaast is onduidelijk of NIO 333 en Porsche de behoefte voelen om ook een klantenteam van aandrijflijnen te voorzien. Tegelijkertijd is het wel uitgesloten dat Jaguar een derde team van elektromotoren voorziet. Van de huidige leveranciers keren Mercedes, Audi en BMW niet meer terug in het seizoen 2022-2023.