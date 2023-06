Günther pakt eerste pole in Formule E, Frijns zevende

Maximilian Günther heeft het al het hele weekend naar zijn zin op het Jakarta International E-Prix Circuit. De Maserati-coureur was eerder al de snelste in de twee vrije trainingen en topte vervolgens ook de kwalificatie. Günther klokte in de finale een tijd van 1.08.141 en liet daarmee zijn tegenstander Jake Dennis met een verschil van 0,341 seconde achter zich. Na de eerste sector had Günther al een marge van 0,368 seconde en daarmee was het verschil gemaakt.

In de kwartfinale was Günther al te sterk voor zijn teamgenoot Edoardo Mortara, waarna hij in de halve eindstrijd afrekende met Pascal Wehrlein. Dennis liet in zijn kwartfinale Robin Frijns met een verschil van bijna een halve seconde achter zich, vervolgens versloeg hij Jean-Eric Vergne bij de laatste vier.

Achter polesitter Günther en nummer twee Dennis start Wehrlein als derde, met Vergne naast zich op de tweede startrij. Zijn tijd in de kwartfinale leverde Frijns de zevende startplek op, achter Stoffel Vandoorne en Mortara. René Rast neemt naast de Nederlander plaats op de vierde startrij. Nico Müller strandde in de groepsfase, maar kwalificeerde zich wel als negende. Daarmee liet de teamgenoot van Frijns zien dat Abt er dit weekend prima bijzit in Indonesië. Klassementsleider Nick Cassidy completeerde de top-tien.

De E-Prix van Jakarta begint later op zaterdag rond 10.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling voor de eerste E-Prix van Jakarta: