Wehrlein verslaat Dennis en Günther in eerste E-Prix Jakarta

Maximilian Günther begon het Formule E-weekend in Jakarta sterk met de snelste tijd in zowel de eerste als tweede vrije training. De Duitser onderstreepte zijn vorm met een dominant optreden in de kwalificatie, waarin hij zijn eerste pole-position in de elektrische raceklasse veroverde. Günther was in de finale Jake Dennis met ruim drie tienden van een seconde te snel af.

Günther en Dennis deelden dus de eerste startrij op het Jakarta International E-Prix Circuit. Pascal Wehrlein en Jean-Eric Vergne sloten aan op rij twee, voor Stoffel Vandoorne en Edoardo Mortara. Robin Frijns bereikte in de kwalificatie de kwartfinales, waarin hij de zevende startplek pakte. René Rast, Nico Müller en klassementsleider Nick Cassidy completeerden de top-tien.

Bij de start behield Günther de leiding, terwijl de coureurs aan de rechterkant van de grid minder goed van hun plek kwamen. Dennis, Vergne en Mortara verloren allen één of meer posities, ten gunste van Wehrlein, Vandoorne en Frijns. Na de start was de volgorde: Günther, Wehrlein, Vandoorne, Dennis, Vergne, Frijns en Mortara. Cassidy had vanaf P10 een goede start en sloot aan op de achtste plaats.

In het middenveld maakten Sebastien Buemi en debutant David Beckmann contact, waarbij eerstgenoemde schade opliep en vervolgens geen rol van betekenis meer speelde in de race. Bij de start had Günther nog een aanval van Wehrlein op de koppositie afgeslagen, maar dat lukte hem bij het ingaan van de vierde ronde niet nog een keer: hij zag zijn landgenoot aan de binnenkant van bocht 1 passeren. Frijns was P6 ondertussen weer kwijtgeraakt aan Mortara.

Het vervolg van de eerste E-Prix van het weekeinde in Jakarta was vrij tam. Overal in het veld waren wel tal van positiewisselingen vanwege het activeren van de attack mode, maar grote incidenten bleven lange tijd uit. Uiteindelijk draaide de strijd om de winst uit op een gevecht tussen drie man: Wehrlein, Günther en Dennis. Wehrlein had nooit veel marge, maar hield stand en boekte zijn vierde overwinning in de Formule E. Günther slaagde er niet in Dennis achter zich te houden en finishte achter de Brit als derde. Aan de streep was het verschil tussen de top-drie minder dan anderhalve seconde.

Vandoorne was in de zeventiende ronde zijn plek in de top-drie kwijtgeraakt aan Dennis (die een paar ronden later ook Günther inrekende) en kon het tempo vooraan niet volgen. De regerend wereldkampioen finishte wel keurig als vierde, op bijna 2,5 seconde achterstand van Günther. Vergne en Mortara eindigden op respectievelijk P5 en P6, voor Cassidy.

Cassidy beleefde in de twintigste ronde een angstig moment. De Nieuw-Zeelander deed in bocht 1 een enthousiaste inhaalpoging bij Vergne voor P5, maar er was geen ruimte. Cassidy verloor bijna de controle, maar hield zijn auto knap in het juiste spoor en moest aan de finish genoegen nemen met P7. Daarmee behoudt hij de leiding in het klassement. Hij heeft 128 punten, twee stuks meer dan Wehrlein.

Antonio Felix da Costa, Frijns en Jake Hughes completeerden de top-tien. Frijns lag in de slotfase ondanks zijn goede start buiten de punten, maar schoof op naar P9. Dat kwam mede door een spin van Rast en het wegvallen van Sam Bird. Laatstgenoemde had in de 34ste ronde van in totaal 36 ook al zijn teamgenoot Mitch Evans van achteren in de rondte getikt. Frijns heeft nu vijf WK-punten en staat daarmee 21ste.

Zondag is er nog een E-Prix in Jakarta. Deze begint rond 10.00 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste E-Prix van Jakarta: