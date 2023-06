Günther verslaat Dennis opnieuw voor pole, Frijns laatste

Maximilian Günther is dit Formule E-weekend in Jakarta ongenaakbaar als het gaat om sessies waarin het draait om het rijden van één snelle ronde. De Duitser topte zaterdag de eerste en tweede vrije training, waarna hij ook in de kwalificatie de beste was. Later die dag eindigde hij in de race wel als derde achter Pascal Wehrlein en Jake Dennis, maar zondag was hij vervolgens weer de rapste in de derde oefensessie.

In de zondagse kwalificatie onderstreepte Günther zijn vorm over één ronde. In de finale was hij met een tijd van 1.07.753 ruim een halve seconde sneller dan Dennis. Eerder in de kwalificatie was Günther al goed voor P1 in zijn groep, waarna hij in de kwartfinale Stoffel Vandoorne de baas was en in de halve eindstrijd zijn teamgenoot Edoardo Mortara achter zich liet.

Dennis bereikte de finale door bij de laatste vier Mitch Evans nipt te verslaan. Uiteindelijk was het verschil met de Jaguar-coureur slechts één duizendste van een seconde. Halverwege de ronde lag Dennis nog 0,138 seconde achter op Evans, maar hij draaide het om met een uitstekende laatste sector. Dennis was eerder al de snelste in zijn groep en elimineerde Jake Hughes in de kwartfinales.

Achter Günther en Dennis start Evans als derde, gevolgd door Mortara op P4. Vandoorne en Wehrlein delen de derde startrij, Sacha Fenestraz en Hughes nemen plaats op de vierde startrij. Jean-Eric Vergne en kampioenschapsleider Nick Cassidy completeren de top-tien. Robin Frijns, die zaterdag vanaf P7 negende werd in de eerste E-Prix, eindigde onderaan in zijn groep en start als laatste.

De tweede E-Prix van het weekend in Jakarta begint later op zondag rond 10.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling voor de tweede E-Prix van Jakarta: