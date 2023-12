Na een jarenlange samenwerking met Sauber heeft Alfa Romeo na de Grand Prix van Abu Dhabi voorlopig afscheid genomen van het Formule 1-kampioenschap. De Italiaanse autofabrikant was de afgelopen seizoenen verbonden als titelsponsor aan de Zwitserde renstal en al vroeg werd bekend dat die overeenkomst niet verlengd werd. Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato maakt direct duidelijk wat de nieuwe focus voor zijn merk wordt in de autosport. "We zijn rond gaan kijken en kwamen snel tot de conclusie dat Alfa niet te zoeken heeft in de rallysport, [moederbedrijf] Stellantis heeft [met Maserati] al twee auto's in de Formule E en dus verschoof de focus naar het WEC. Een wereld waarin Alfa in het verleden goede resultaten boekte", aldus de topman in gesprek met Motorsport.com.

Korte tijd werd er gefluisterd dat Alfa de titelsponsor van het Haas F1 Team ging worden, maar Imparato ontkent dat dat idee ter sprake kwam. "We wilden niet dezelfde tactiek die we bij Sauber gebruikten kopiëren bij Haas. Het zou daar op neerkomen dat we weer wat stickers op de auto plakten. Het is dan niet meer nieuw en zou niets aan ons verhaal toevoegen", spreekt de uitgesproken Alfa-baas. "De WEC-wereld is aan het groeien en te midden van alle euforie is het heel lastig om te bekijken wat er qua investeringen nodig is om competitief te zijn." Voor Alfa is het dus eerst een zoektocht hoe het team op een kosten-efficiënte manier mee kan doen. "Ik denk dat het goed is om een duidelijk beeld te schetsen voordat we het project starten."

Een mogelijkheid is dat Alfa samen met Peugeot in het WEC gaat werken. De Franse fabrikant is ook een onderneming binnen de Stellantis-groep en daarom zou samenwerken logisch zijn. "Dat is absoluut een scenario die we geëvalueerd hebben", vertelt Imparato. "Als we weer terugkeren in de motorsport met steun van het Stellantis-motorsportbedrijf en Peugeot is al aanwezig, dan is het natuurlijk een optie om samen te werken. Het kan ook dat we twee projecten naast elkaar gaan draaien, maar we blijven dezelfde familie. Ik wil wel duidelijk maken dat er op dit moment nog niks bevestigd is. Dat doen we pas als we de planning rond hebben en de investeringen geëvalueerd hebben."