De Formule E is bezig aan haar negende seizoen. Na twee generaties bolides werd voor dit seizoen de derde geïntroduceerd, de Gen3. De elektrische raceklasse komt qua populariteit niet in de buurt van de Formule 1, maar Formule E-oprichter Alejandro Agag is er wel van overtuigd dat de twee raceklassen iets gemeen hebben: een sterk veld aan coureurs.

"Ik denk dat wij de beste veertig coureurs ter wereld delen", zegt Agag in gesprek met de Britse sportradiozender talkSPORT. "De Formule 1 staat er geweldig voor. Ze doen het fantastisch. Ik ben groot fan van de Formule 1. Ze moeten wel bepalen wat zij in de toekomst willen doen. We zullen het wel zien. Misschien doen we wel wat dingen samen, of niet. We kunnen het in elk geval erg goed vinden met de mensen die de Formule 1 runnen. De Formule 1 is de Formule 1, maar tegelijkertijd groeit de Formule E en claimen we ons eigen plekje. Ik denk dat de Formule E en de Formule 1 elkaar aanvullen."

Door de jaren heen zijn veel oud-Formule 1-coureurs naar de Formule E gegaan, waaronder Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne en Sébastien Buemi. Zelf had Agag onlangs graag nog een Formule 1-coureur aangetrokken: Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen deelt de waarden van de elektrische raceklasse en zette zich de afgelopen jaren nadrukkelijk in voor een beter milieu. Agag onthult dat hij Vettel benaderd heeft voor een plek in de Formule E.

"Ik heb geprobeerd om hem over te halen om naar de Formule E te komen, we hadden zelfs gesprekken over de Extreme E", doelt hij op de elektrische rallyklasse die in 2021 is begonnen. "Hij heeft het druk. Ik heb gehoord dat hij al een baan heeft voor de toekomst. Hij heeft volgens mij dus al plannen. Maar Sebastian is zeer toegewijd aan duurzaamheid en de vele waarden die wij delen. We waren waarschijnlijk niet op het juiste moment op de juiste plek. Hij heeft enkele andere belangrijke doelen. Maar wat hij ook doet, hij zou een geweldige aanwinst zijn."

Beste coureur ter wereld

Agag is tot op heden tevreden over de races die de Formule E met de nieuwe Gen3-bolide heeft laten zien. Alleen al in het raceweekend in Berlijn, waar twee races verreden werden, waren er in totaal 362 inhaalacties. Ook in de straten van Monaco, waar inhalen een uitdaging is, werden 116 inhaalacties geteld. Volgens de Formule E-voorzitter laat dit, mede met de benodigde racestrategie, zien dat de elektrische raceklasse zich serieus genesteld heeft in de racewereld en dat deze zich mag meten met de Formule 1.

"Deze Gen3 tilt de Formule E naar een hoger niveau", stelt de Spanjaard. "Naar een niveau waar de strategie, het managen van de energie, een sleutelrol speelt. We hebben het tot het punt gebracht dat als je jezelf echt de beste coureur ter wereld wil noemen, je de Formule 1 én de Formule E moet hebben gewonnen", klinkt de oprichter zelfverzekerd.