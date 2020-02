Massa: "Santiago misschien wel een van mijn ergste races"

De elfvoudig Grand Prix-winnaar stond als vierde op de startgrid, maar verloor na een slechte start al snel een plaats aan Oliver Turvey om uiteindelijk terug te zakken naar de negende plaats in de race door O'Higgins Park. In de vijftiende ronde van de race raakte de coureur verwikkeld in een fel duel met Venturi-teamgenoot Edoardo Mortara, die de aanvalsmodus activeerde en zijn wagen bij de tiende bocht nogal laat aan de binnenkant zetten bij Massa. Het moment zorgde ervoor dat Massa's handen van het stuurwiel schoten en hij met alle macht moest voorkomen dat hij de muur zou raken bij de exit.

Toen hem werd gevraagd of hij dacht dat Venturi op de interne strijd had moeten reageren, vertelde Massa aan Motorsport.com: "Om eerlijk te zijn, ik had zo veel verrassingen tijdens de race vandaag en dat was er een van. Het is misschien wel een van de ergste races die ik had, omdat ik veel posities verloor. We moeten als team beslist efficiënter werken en ik weet zeker dat dit zal gebeuren. Dit is niet echt goed voor ons wanneer we denken aan de punten en al het andere."

Als gevolg van de botsing verloor Massa nog twee posities aan de DS Techeetahs van Antonio Felix da Costa en regerend kampioen Jean-Eric Vergne. De voormalig Ferrari en Williams-coureur maakt vanuit zijn cockpit gebaren naar Mortara, die in ronde 29 moest stoppen met schade aan de voorwielophanging door een latere botsing met Da Costa. Mortara zei: "[Ik wilde dat het team eerder was ingesprongen, want] het kostte ons beiden uiteindelijk veel rondetijd. Dat was niet echt goed en ik denk dat we vooral op dat punt wat voorzichtiger moeten zijn. Zoals wel vaker had ik de aanvalsmodus en hadden we elkaar moeten helpen. De dag eindigde frustrerend, we moeten gewoon proberen te begrijpen waar we waren, waarom we competitief waren, wanneer we dat niet waren en echt proberen te verbeteren."

Venturi-teambaas Susie Wolff, die als ontwikkelingscoureur bij Williams al eerder met Massa heeft samengewerkt, zei: "Santiago zal herinnerd worden als een race van 'wat had kunnen zijn'. Een aantal incidenten op de baan maakte de lastige race nog erger voor ons. Het is erg jammer dat we niet het maximale uit dit weekend konden halen op het moment dat het erom ging."

Santiago ePrix: Hoogtepunten

Met medewerking van Matt Kew