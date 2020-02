Waarom De Vries zijn podiumplek verloor in Santiago

Nyck de Vries knokte zich vanaf de achtste startplek steeds verder naar voren gedurende de E-Prix in Santiago. Hij kwam knap als derde over de meet maar na afloop kreeg de Nederlander een tijdstraf van vijf seconden.

Na de race werd gesproken van een 'technical infringement', oftewel een overtreding van de technische reglementen. Het document van de stewards onthulde dat het ging om artikel 27.9, dat verband houdt met de eisen die zijn gesteld door batterijleverancier McLaren Applied Technologies. De temperatuur van de batterij was in het geval van de Fries te laag geworden.

"We hadden voor de race de regels rond de batterij overtreden", vertelde De Vries aan Motorsport.com. "Iedereen probeerde de batterij zo veel mogelijk te koelen en helaas kwamen wij net onder de grens terecht. Het is erg zonde, want dit had een eerste podium op de baan moeten zijn. Maar zulke dingen gebeuren, iedereen maakt fouten, ik ook, en dat hoort bij het werk. We zijn alsnog naar P5 opgeklommen, dus ik ben erg tevreden met onze race."

Naast de Nederlandse coureur waren er vier andere coureurs die tijdstraffen kregen vanwege technische overtredingen in de derde ronde van het Formule E-kampioenschap. NIO 333-coureur Ma Qing Hua kreeg net als de Mercedes-rijder een tijdstraf van vijf seconden, vanwege een overtreding van de regels rond het vermogen. Hij kreeg vervolgens een stop-and-go-penalty van tien seconden, wat aan het eind van de race met zijn andere straf werd omgezet in 45 seconden bovenop zijn normale racetijd, omdat hij de attack mode niet gebruikte. Hij werd als zestiende en op een ronde achterstand geklasseerd.

Jerome d’Ambrosio (Mahindra Racing) en Sebastien Buemi (Nissan e.dams) kregen een drivetrough penalty die ook werd omgezet in een tijdstraf. Bij hun resultaten werd dertig seconden opgeteld, omdat ze te veel verbruikte energie weer hadden opgeslagen. Buemi viel daardoor van de zevende plek terug naar de dertiende, D'Ambrosio stopte aan het eind van de race in de pitstraat omdat hij een probleem met zijn versnellingsbak zou hebben. Andre Lotterer (Porsche), werd gediskwalificeerd na de race en kreeg een DNF achter zijn naam. Hij kwam in botsing met Dragon-coureur Nico Muller en brak zijn ophanging. Deze kon in de pitstraat weer gerepareerd worden door zijn team, maar hij werd alsnog uit de resultaten geschrapt omdat hij over de 200kW heen ging toen hij niet in de attack mode reed.

Santiago ePrix: Hoogtepunten

Met medewerking van Alex Kalinauckas