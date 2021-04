MP-coureur Martins topt eerste testdag in Barcelona

Martins won vorig jaar de Formule Renault Eurocup en is lid van de Alpine Academy. De coureur komt dit jaar uit voor MP Motorsport in de Formule 3. Hij reed woensdagmiddag een 1.31.743 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij was zes tienden rapper dan Doohan, Mercedes-junior Frederik Vesti eindigde op de derde plaats. Clement Novalak eindigde namens Trident op de vierde plaats, nipt voor Jak Crawford en Michael Belov. Crawford was in de ochtend wel de snelste toen het circuit nog vochtig was.

Juan Manuel Correa kwam ook weer in actie. Hij maakt dit seizoen zijn competitieve rentree in de autosport na het verschrikkelijke ongeval in 2019 waarbij Anthoine Hubert het leven liet. De Ecuadoraanse Amerikaan kwam tot de achttiende tijd. Hij klokte een 1.33.013.

Tijmen van der Helm heeft een mooie stap gemaakt in zijn tweede F3-test. Tijdens de eerste test in Oostenrijk stond Van der Helm in de achterhoede. Tijdens de ochtendsessie ging hij niet voor een snelle tijd, maar eindigde hij op de negentiende plaats. De verschillen waren in de middagsessie een stuk kleiner. De 1.33.364 van de debutant was in de middag goed voor de 25ste plaats.

Donderdag wordt er ook nog getest op het circuit, ook dan staan er weer twee sessies van elk drie uur op het programma. Teams testen in Barcelona met de nieuwe P Zero-banden die volgende maand ook gebruikt worden tijdens de openingswedstrijd van het seizoen.

Het F3-seizoen begint in het weekend van 7, 8 en 9 mei in Spanje. De klasse rijdt dan weer in het voorprogramma van de Formule 1. Na de start van het seizoen staat er nog een test in Jerez op het programma. Deze wordt gehouden op 12 en 13 mei.