Na zes seizoenen krijgt de Formule 2 vanaf dit jaar een nieuw chassis, opnieuw van de hand van Dallara. De Italiaanse fabrikant was ook al verantwoordelijk voor de levering van de vorige generatie auto’s, die sinds 2018 op de grid stonden. In het nieuwe ontwerp is vooral op aerodynamisch vlak een aantal radicale wijzigingen doorgevoerd. Die moeten volgens de organisatie het racen ten goede komen en de veiligheid van de coureurs nog beter waarborgen.

Photo by: Formula Motorsport Ltd F2 2024 Auto

De nieuwe auto legde vorig jaar al vijfduizend kilometer af op Magny-Cours, Jerez en Bahrein, met achter het stuur de F2-kampioen van 2022 Felipe Drugovich en Tatiana Calderon. Recent kregen de elf deelnemende teams hun eerste bolide van de nieuwe generatie afgeleverd en deze week mochten ze daarmee dus in Barcelona voor het eerst de baan op voor een zes uur durende shakedown. In totaal werden 649 rondes afgelegd, waarbij Prema-rookie Andrea Kimi Antonelli’s met 53 stuks de meeste ronden reed.

Technisch directeur van de F2 Pierre-Alain Michot verklaarde na afloop dat het een goede eerste stap voor de raceklasse was. “De bedoeling van deze shakedown is om voor teams te begrijpen hoe de nieuwe auto werkt, om zeker te weten dat alle systemen goed samenwerken en om te begrijpen hoe de auto zich gedraagt”, vertelt de Fransman. “We zijn best blij met de sessie van vandaag. De teams hebben veel kilometers kunnen afleggen.”

Het was voor Michot een ‘emotioneel moment’ toen hij de nieuwe strijdwagens voor het eerst naar buiten zag komen. Volgens de kopman waren er geen negatieve signalen, wat betekent dat de auto presteert zoals men verwachtte. “Er zijn nog een paar dingen die voor de officiële testsessie aangepast moeten worden, maar dat is normaal”, vervolgt de Fransman. “Met elf deelnemende teams zijn er elf verschillende werkwijzen. Dit brengt ons in de positie om nog meer van de auto te leren. We konden voor de middagsessie al een aantal dingen corrigeren, maar er moeten nog wat aanpassingen gedaan worden voordat de eerste race van het seizoen begint. We zijn echter niet ver verwijderd van wat we nodig hebben.”

Photo by: Formula Motorsport Ltd Victor Matrins, ART Grand Prix

Groot verschil met vorige generatie F2-auto’s?

ART Grand Prix-coureur Victor Martins merkte op dat het gevoel met de auto niet significant verschilt met de vorige generatie bolides, waardoor hij ervan overtuigd is dat zijn ervaring in de raceklasse goed van pas komt. “Alles ging prima, zonder betrouwbaarheidsproblemen”, vertelt hij na de shakedown. “Het is dus een heel positief begin. Vandaag ging vooral om het begrijpen van de aerodynamica, want dat is het grootste verschil ten opzichte van de vorige auto, en om te beginnen aan de afstelling van Bahrein. We hebben ook gecontroleerd of alles op de auto naar behoren werkt. Het doel is uiteraard om het stapje voor stapje aan te pakken, de auto niet te beschadigen en zo veel mogelijk uit de tijd op de baan te halen zodat je verschillende dingen kan ontwikkelen en testen. Maar ik heb ook gepusht! Ik hou ervan als je direct kan pushen, dan krijg je vertrouwen. Ik ben heel erg blij”, concludeert de Franse coureur.