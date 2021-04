MP Motorsport met Collet aan kop in Formule 3-test

De Alpine-junior klokte in het laatst uur van de middagsessie op zondag een 1.18.555 en dat was genoeg voor de eerste plaats algemeen in de test. Collet toonde zich eerder op de dag ook al, maar toen nam Dennis Hauger de eerste plek over. Uiteindelijk verbeterde de Braziliaan zich in de slotfase nogmaals waarmee hij iets meer dan een tiende rapper was dan Hauger. De Red Bull-junior eindigde op de tweede plaats. Collet was op zijn beurt ruim drie tienden sneller dan de tijd die ART-coureur Alexandr Smolyar op de eerste dag van de test produceerde.

Jak Crawford noteerde zondag de derde tijd achter Hauer. Jonny Edgar werd vierde voor HWA-coureur Matteo Nannini. Mercedes F1-junior Frederik Vesti klokte de zesde tijd voor Clement Novalak, Michael Belov, Olli Caldwell en Smolyar. De Rus van ART maakte de top-tien compleet.

Juan Manuel Correa keerde dit weekend na zijn dramatische ongeluk van anderhalf jaar geleden terug in de Formule 3. Correa reed zondagochtend de elfde tijd en eindigde in de middag op de negentiende plaats.

F3-debutant Tijmen van der Helm verbeterde zich op de tweede dag van de test, maar hij kwam er in de voorhoede niet aan te pas. Van der Helm werd 28ste in de middagsessie.

Op 21 en 22 april verzamelen de F3-teams zich in Barcelona voor nog een test. Op datzelfde circuit begint enkele weken later dan ook het seizoen. De Formule 3-wedstrijden worden ook dit jaar weer afgewerkt in het voorportaal van de Formule 1.