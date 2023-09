Na een chaotische kwalificatie mochten de F2-heren zich rond 14.15 uur klaarmaken voor de sprintrace op het circuit van Monza. Ralph Boschung mocht vanaf pole beginnen, voor Richard Verschoor. Bij het doven van de vijf groene lichten was het Frederik Vesti die uit de startblokken schoot. De Deen mocht als derde beginnen maar na de eerste ronde lag hij aan de leiding. Boschung verremde zich voor de eerste bocht, waardoor hij rechtdoor schoot en de leiding in eerste instantie aan Verschoor verloor. De Nederlander liet zich echter kort daarna voorbij steken en moest daardoor Vesti voorbij laten.

De race duurde voor Amaury Cordeel erg kort. De Belg spinde aan het einde van de eerste ronde en kreeg zijn Invicta Virtuosi niet meer aan de praat. De auto stond in de weg, waardoor de safety car de baan op moest. Na drie rondes achter de Mercedes werd het veld weer losgelaten. Vesti was wakker en kon direct een gaatje slaan naar Verschoor. Wonder boven wonder kon het hele veld schadevrij door de eerste chicane heen. Boschung was echter slachtoffer van zijn eigen bandenproblematiek, want door de vibrerende banden was hij kansloos voor een goede positie. Uiteindelijk koos de ervaren Zwitser eieren voor zijn geld en schroefde er een nieuwe set onder. Vooraan was het Verschoor die Vesti langzamerhand zag verdwijnen en achter hem naderde Victor Martins met rasse schreden. De Fransman reed ronde na ronde de snelste rondetijd en zette zo de Van Amersfoort-rijder onder serieuze druk. In de twaalfde ronde was het pleit voor de uit Benschop afkomstige coureur beslecht en schoot Martins in de Variante Ascari voorbij.

Tweede safety car door Nissany

Vlak nadat Verschoor voorbijgestreefd werd, ging het voor Roy Nissany compleet mis. De Israeliër was met Juan Manuel Correa in een hevig gevecht verwikkeld en toen Nissany de achterkant van Correa raakte, spinde hij en was het einde race. Tijdens de safety car-periode was het ook einde race voor Ayumu Iwasa, wiens motor het begaf. Opnieuw dus een puntloze race voor de Japanner, van wie voor het seizoen nog heel wat verwacht werd.

Opnieuw ging Vesti er na de herstart als een haas vandoor, waar Martins even moest vrezen voor zijn positie in gevecht met Verschoor. Het lukte de ART-coureur wel voor zijn concurrent te blijven. Dennis Hauger maakte nog een spectaculair uitstapje, maar kon zijn race wel vervolgen.

De slotfase werd een slipstream-race. De gehele top-vier - want Theo Pourchaire voegde zich in de strijd - zat kort op elkaar. Inhalen lukte niet meer, waardoor Vesti meer dan zeker zijn titelaspiraties in leven houdt. Martins snelde naar plek twee, voor Verschoor. Pourchaire kwam net tekort voor een podium en werd vierde. Kush Maini reed een anonieme race, maar met een vijfde plaats mag de Indiër tevreden zijn. Oliver Bearman knalde naar een zesde plek, voor Arthur Leclerc. Roman Stanek zette zijn sterke vrijdag voort met een achtste tijd, voor Jack Doohan. Clement Novalak ging met de tiende plaats aan de haal.

Uitslag F2-sprintrace Monza