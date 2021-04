Martins voert F3-veld opnieuw aan in Barcelona, Van der Helm P24

Woensdag trapte de Formule 3 de tweede tweedaagse test in aanloop naar het nieuwe seizoen af. Ditmaal was het Circuit de Barcelona-Catalunya de gastheer, nadat eerder deze maand werd getest op de Red Bull Ring. Op de eerste dag liet Martins zich meteen gelden door de snelste tijd te noteren, waarmee hij maar liefst zes tienden sneller was dan Jack Doohan. Ook op de tweede testdag voelde de coureur uit de Alpine Academy zich duidelijk op zijn gemak, want hij noteerde een 1.31.636 en was daarmee opnieuw de snelste.

Het gat naar de nummer twee was echter niet zo groot als woensdag, want Alexandr Smolyar gaf slechts één tiende van een seconde toe op Martins. Doohan volgde op 0.035 seconde achter Smolyar als nummer drie, terwijl Charouz-coureur Logan Sargeant daar weer drie duizendsten achter zat op P4. Op ruim twee tienden van Martins volgde Clement Novalak op de vijfde positie, met kort daarachter Matteo Nannini, Ayumu Iwasa en Mercedes-junior Frederik Vesti op de achtste positie. De coureur van ART Grand Prix gaf nog geen drie tienden van een seconde toe op de snelste tijd van de dag. De top-tien werd gecompleteerd door Dennis Hauger en de van een zware blessure teruggekeerde Juan Manuel Correa.

De verschillen op de tweede en laatste testdag van de F3 in Barcelona waren overigens bijzonder klein. Maar liefst 21 coureurs eindigden binnen een seconde van de snelste tijd van Martins. Arthur Leclerc, het jongere broertje van Ferrari-rijder Charles, was de laatste die daarin slaagde. Tijmen van der Helm kreeg dat niet voor elkaar. De Nederlander, die dit seizoen uitkomt voor het Nederlandse MP Motorsport, noteerde 24e tijd. Het verschil met leider en teamgenoot Martins was 1.023 seconde, wat overigens wel voldoende was om Amaury Cordeel voor te blijven. De enige Belg van het gezelschap F3-coureurs eindigde op de 25e positie in de ochtendsessie. Dat was ook de sessie waarin iedereen zijn snelste tijd van de dag reed.

Over ruim twee weken wordt het Formule 3-seizoen op gang gebracht met de eerste races, die ook op het circuit nabij Barcelona plaatsvinden. In de week daarna volgt de derde tweedaagse test van de F3. Dan is het circuit van Jerez de gastheer.