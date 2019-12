Rapport over Hubert-ongeluk komende week gepresenteerd

Hubert liet het leven in een ongeluk tussen verschillende wagens op de zaterdag van de Belgische Grand Prix. Het incident begon toen Giuliano Alesi spinde in Eau Rouge en eindigde met de crash van Hubert, die aan het einde van Raidillon werd geraakt door Juan Manuel Correa. Naast de dood van Hubert, veroorzaakte de crash ook grote schade bij Correa, die twee weken in coma werd gehouden en meerdere operaties onderging. Uiteindelijk ontliep hij maar nauwelijks amputatie van zijn rechter been.

In samenwerking met de Belgische autoriteiten werd er direct een onderzoek ingesteld. Daarvoor werden de wagens van Arden, Trident en het Sauber Junior Team ingenomen. Eind september werden de wagens weer vrijgegeven, nadat ieder chassis uitvoerig was bestudeerd.

FIA president Jean Todt heeft bevestigd dat het onderzoek is afgerond en dat er komende woensdag een presentatie zal plaatsvinden, tijdens de World Motor Sport Council. Hoewel niet het volledige rapport naar buiten wordt gebracht, worden de diverse veiligheidsmaatregelen wel publiek besproken.

Todt gaf aan dat de progressie die is gemaakt qua veiligheid op circuits ‘fascinerend’ is om te zien, maar dat de ‘vreselijke’ crash van Hubert dit alsnog tot een slecht jaar maakt voor de sport. “Gelukkig zien we dat soort fatale ongelukken nauwelijks meer, in tegenstelling tot in het verleden”, zei Todt onder andere tegen Motorsport.com. “We zijn in negatieve zin verrast vandaag de dag als dit gebeurt. In het verleden was de verrassing minder groot. Dat ligt overigens niet aan mij, maar is meer toe te schrijven aan de filosofie van de FIA de laatste decennia: we willen het altijd beter blijven doen op dit gebied.”

Eerder tijdens het weekend in Abu Dhabi gaf F2-baas Bruno Michel aan dat hij Hubert’s dood ziet als een harde herinnering aan hoe gevaarlijk de sport kan zijn. “Ik moet helaas zeggen dat ik niet weet hoe dit voorkomen had kunnen worden”, zei Michel. “Het was de eerste keer dat het in onze klasse is voorgekomen, zowel als GP2 als F2. We hebben wel vreselijke ongelukken meegemaakt in deze vijftien jaar, maar iedere keer kwamen de coureurs uit de auto en vergaten we dat het ook echt mis kan gaan. Het is om die reden een seizoen om nooit meer te vergeten.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Scott Mitchell