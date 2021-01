Foto's: Alesi junior legt eerste F1-meters af met Ferrari SF71H

Alesi, die sinds 2016 deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, was de eerste van zeven coureurs die deze week in actie komen tijdens een vijfdaagse testsessie van Ferrari op het eigen testcircuit. Na Alesi, die de afgelopen twee jaar in de Formule 2 reed, was het de beurt aan een andere Ferrari-junior, Marcus Armstrong, om de SF71H te proberen. Ook voor de Nieuw-Zeelander was het de eerste keer in een Formule 1-auto. De testdag wordt afgerond door de Rus Robert Shwartzman, die vorig jaar al eens met de auto uit 2018 reed en tevens voor Ferrari in actie kwam tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi.

De eerste Formule 1-meters van Giuliano Alesi kwamen twintig jaar nadat vader Jean zijn laatste race reed in de koningsklasse en dertig jaar nadat senior zijn eerste seizoen bij Ferrari afwerkte. Jean Alesi zou vijf jaar actief zijn voor de Scuderia en behaalde in die periode zestien podiumplaatsen, waaronder zijn enige overwinning in de Formule 1. Alesi schreef in 1995 de Grand Prix van Canada op zijn naam, nadat Michael Schumacher laat in de race werd getroffen door een technisch probleem.

Charles Leclerc klimt dinsdag achter het stuur van de drie jaar oude bolide, Carlos Sainz Jr. heeft woensdag zijn eerste kennismaking met een Ferrari Formule 1-auto en wordt ook op donderdagochtend op de baan verwacht. Haas-debutant Mick Schumacher en Ferrari-testrijder Callum Ilott maken hierna een einde aan de uitgebreide privétest van het Italiaanse team.