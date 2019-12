F2 Abu Dhabi: Ghiotto wint sprintrace voor DAMS-duo

Alesi had een goede start en schoot weg vanaf pole. Nicholas Latifi kwam met wielspin weg en verloor zijn tweede plaats Luca Ghiotto. Nyck de Vries, gestart van de dertiende positie, kende een dramatische openingsronde en lag zodoende zestiende.

De F2-kampioen kende op zaterdag een dramatische hoofdrace, waarin hij dertiende werd. Bij de start won hij een plekje, maar bij een inhaalactie van Sean Gelael werd hij van de baan geduwd en verloor hij nog wat kostbare plaatsen. In het verloop van de wedstrijd vielen er hier en daar wat rijders weg, waardoor de coureur uit Sneek uiteindelijk wat plekjes opschoof maar buiten de punten bleef.

Vooraan wist Ghiotto het gat met Alesi te dichten. In de achtste ronde kon de Italiaan aanvallen bij de zoon van GP-winnaar Jean Alesi en pakte hij de kop. Daarmee zette hij Latifi onder druk voor de tweede plaats in de titelstrijd.

Alesi leek iets te veel van zijn banden te hebben gevraagd, want twee ronden later ging ook Latifi aan hem voorbij. De Canadees had ondertussen ook de snelste ronde afgepakt van Ghiotto en dus leek de tweede plek zeker voor de coureur die in 2020 voor Williams in de Formule 1 uit gaat komen. Alesi zou terugvallen tot op de vijfde plaats achter Sergio Sette Camara, de racewinnaar van zaterdag die op kwam stomen vanaf de achtste plaats. Even later ging de Braziliaan ook voorbij aan Callum Ilott en pakte zo een podiumplaats.

In de slotfase viel Geleal uit en werd er een virtual safety car ingezet. Artem Markelov, die in 2020 zijn zevende F2-seizoen rijdt, had zijn wagen eerder al in de pits gezet. Ook de andere Russen Matevos Isaakyan en Nikita Mazepin vielen in de slotfase uit na een onderlinge botsing.

Ghiotto ging ver voor DAMS-duo Latifi en Camara naar de zege. Ilott eindigde voor Alesi en Louis Deletraz. Nobuharu Matsushita, Jack Aitken, Mick Schumacher en Guanyu Zhou maakten de top-tien compleet. De Vries kende een desastreus slotweekend als kampioen en eindigde ook in de sprintrace als dertiende.