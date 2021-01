Alesi emotioneel over Ferrari F1-test van zijn zoon

Ruim dertig jaar na zijn eigen eerste test in een Ferrari 641 mocht zoon Giuliano maandag op Fiorano rijden met een SF71H uit 2018. Hij deed dat met hetzelfde startnummer 28 dat zijn vader ook gebruikte tijdens zijn debuutseizoen in 1991. De test van Alesi junior was een succes, maar hij maakt niet langer deel uit van de Ferrari Driver Academy.

“Het was voor mij een verrassing, ik had geen idee dat hij zo met de details bezig was geweest”, zei Alesi over de keuze van zijn zoon. “Ik geloof dat ik in november 1990 voor het eerst mocht testen en dat hij dertig jaar later met hetzelfde nummer rijdt is fantastisch. Het was geweldig om hem in een Ferrari te zien, het was emotioneel. Ik voelde de verantwoordelijkheid dat hij geen fout zou maken, hij was de eerste en het was erg koud. Anderen moesten na hem nog rijden. Het was niet eenvoudig, maar het ging geweldig en ik vond dat hij het goed deed.”

Dinsdag werd bekend dat Alesi Jr. niet langer onderdeel is van de Ferrari-opleiding, waar hij sinds 2016 lid van was. Het vertrek is volgens Alesi geen definitief afscheid van de Scuderia, die de Italiaanse formatie als familie beschouwt. Komend seizoen gaat Giuliano richting Japan en de reden daarvoor is simpel: “Hier gaat het in niets om wat je echt kunt, je moet enkel betalen, betalen en nog eens betalen. Dat is een idiote ontwikkeling. Het is de enige sport in de wereld waar je moet betalen om deel uit te maken van de show. Ik denk dat het speeldveld in Japan veel eerlijker is.”

Motorsport.com heeft vernomen dat hij in Super Formula Lights gaat rijden bij TOM's. Ook krijgt hij de kans om in Super GT te gaan rijden bij Toyota Team Thailand in de GT300-klasse.