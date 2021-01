Ferrari stuurt zeven coureurs de baan op met 2018 Formule 1-auto

Onder de zeven coureurs die in actie komen, bevinden zich uiteraard de racerijders voor aankomend seizoen: Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc. De Spanjaard staat ingeroosterd voor woensdag en donderdagochtend. Voor Sainz wordt het de eerste keer in een Formule 1-auto van Ferrari. Deze test met een oude wagen geeft hem de kans om vast te wennen aan de werkwijze van de Italiaanse stal en kennis te maken met de groep engineers waarmee hij dit jaar zal werken. Leclerc zit een dag eerder, op dinsdag, achter het stuur van de auto. De Monegask werd eerder deze maand nog positief getest op corona.

De vijfdaagse test wordt op maandag afgetrapt door drie coureurs uit de Ferrari Driver Academy, waartoe sinds vrijdag ook de Nederlands Belgische Maya Weug behoort. Giuliano Alesi, de zoon van voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi, zal als eerste de baan opgaan, gevolgd door de Nieuw-Zeelander Marcus Armstrong, waarvan vrijdag bekend werd dat hij dit jaar voor DAMS in de Formule 2 zal rijden. Voor hen beide wordt het de eerste keer in een Formule 1-auto. Tot slot zal ook Robert Shwartzman in actie komen op maandag. De Rus kwam eind vorig jaar ook al voor Ferrari in actie tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi.

Verder nemen aankomende week ook Mick Schumacher en Callum Ilott plaats achter het stuur van de SF71H. De Duitser, die dit jaar zijn racedebuut in de Formule 1 maakt bij Haas, staat ingepland voor donderdagmiddag en vrijdagochtend. De Formule 2-kampioen kan zich zo verder voorbereiden op zijn eerste seizoen in de koningsklasse. Ilott, die afgelopen jaar achter Schumacher tweede werd in de Formule 2 en de functie van testrijder heeft gekregen bij Ferrari, maakt op vrijdagmiddag een einde aan de uitgebreide testsessie op Fiorano.

Dat Sainz, Leclerc en Schumacher baantijd krijgen in de SF71H, heeft alles te maken met het feit dat er dit jaar maar drie testdagen zijn voordat het Formule 1-seizoen op 28 maart van start gaat in Bahrein. Het voorseizoen is zo kort omdat in 2021 met nagenoeg dezelfde auto's gereden wordt als in 2020. Uit kostenoverwegingen is de doorontwikkeling beperkt. Elk team heeft slechts twee tokens, of jokers, die aangewend mogen worden om de wagen te verbeteren.