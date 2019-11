F2 Abu Dhabi: Hoofdrace prooi voor Sette Camara

Polesitter Camara had een hoop wielspin bij de start, waardoor hij wat meters verloor. Eerst zag hij Callum Ilott voorbij komen, maar de Brit werd afgetroefd door Louis Deletraz. Lang leken die schermutselingen slechts gerommel in de marge, maar uiteindelijk zou de strijd om de overwinning volledig open liggen.

Waar een groot deel van de rijders vooraan koos voor de zachtste compound, prefereerde een klein deel de iets hardere variant. Toen na zes ronden de supersoft-rijders naar binnen kwamen, waaronder overigens ook Nyck de Vries, konden de coureurs op de softs profiteren.

De Nederlandse F2-kampioen is al niet geweldig zuinig met het Pirelli-rubber en hij zou één van de opvallendste coureurs van de wedstrijd zijn in negatieve zin. Even voor hij naar binnen kwam had hij de op softs rijdende Guanyu Zhou als een boemerang terug zien komen nadat de Chinees eerder het nakijken kreeg van de coureur uit Sneek. Er wachtte een vrij eenzame race voor de ART-rijder, die net als teamgenoot Nikita Mazepin veel last had van snel slijtende banden.

De grootste profiteur van de situatie was Nobuharu Matsushita, die als vierde was gestart. Hij zag alle rijders rondom zich naar binnen komen en erfde zodoende de leiding. Zhou had echter een betere stint en wist een gat van meer dan vijf seconden langzaam maar zeker te dichten. In de ronde dat de leider naar binnen zou gaan, plaatste Zhou de wagen naast die van Matsushita. Op het moment dat de Carlin-rijder naar binnen kwam, ging de Chinees juist een ronde extra door. Dat kostte de Virtuosi-rijder uiteindelijk de tweede plek.

Na de pitstop van Matsushita lag de Japanner ver achter Deletraz, die uiteindelijk toch de betere strategie had. De Zwitser kon echter polesitter Sette Camara niet achter zich houden. Zodoende verzilverde Camara zijn pole alsnog. Matsushita wist Deletraz nog te pakken, maar had niet genoeg tijd over om ook naar Camara toe te rijden. Ook Zhou ging voorbij aan Deletraz.

Callum Ilott eindigde als vijfde, voor Luca Ghiotto, Nicholas Latifi, Giuliano Alesi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Nyck de Vries kwam niet verder dan de dertiende plaats.

Door de zege van Camara bezegelde DAMS het constructeurskampioenschap in de Formule 2.