Vips domineert chaotische Formule 2-sprintrace, Viscaal vierde

Dankzij zijn tiende plek in de eerste sprintrace eerder op de dag stond Bent Viscaal met de deels omgekeerde startgrid op pole-position voor de tweede race in Baku. De Nederlander blokkeerde bij het aanremmen van de eerste bocht een wiel, maar was lang niet de enige coureur die geen vlekkeloze start kende. Zo werd Dan Ticktum bij de start al aangetikt door titelkandidaat Guanyu Zhou, wat meteen het einde van de race markeerde voor de Chinees. Ticktum kon zijn weg wel vervolgen, maar moest na het incident achteraan aansluiten.

In de eerste bocht kwam ook de race van Lirim Zendeli tot een vroegtijdig einde, terwijl ook Ralph Boschung kon uitstappen na een aanvaring met Theo Pourchaire. Laatstgenoemde moest met een kapotte voorvleugel de pits opzoeken, waarna ook hij achteraan kon aansluiten.

De rommelige start bracht meteen de safety car op de baan, maar in de derde ronde werd het hele veld weer vrijgegeven. David Beckmann had op dat moment al de leiding in handen, nadat hij in de openingsronde in de vierde bocht de leiding af had weten te pakken van Viscaal. Landgenoot Richard Verschoor had echter nog minder geluk: de Nederlander werd in de zesde ronde van achteren aangereden door Roy Nissany, eindigde in de muur en bracht daarmee voor de tweede keer de safety car op de baan.

Na de tweede herstart kreeg Viscaal het meteen aan de stok met Marcus Armstrong. Beide coureurs verremden zich, maar voor Armstrong eindigde de inhaalpoging in de muur. Op hetzelfde moment had ook Christian Lundgaard zijn auto in de eerste bocht in de muur geparkeerd, wat de chaos op het Baku City Circuit compleet maakte. Een virtuele safety car-situatie was deze keer het gevolg.

Vips domineert

Na de rommelige openingsfase werd het hele veld in ronde 11 weer vrijgegeven en was het Vips die de leiding wist te pakken. Met behulp van DRS ging het Red Bull-talent voorbij aan Beckmann, nadat hij daarvoor ook Viscaal al achter zich had weten te laten. In een rustiger tweede deel van de race stond er vervolgens geen maat op Vips, die al snel een gat sloeg naar zijn concurrenten om uiteindelijk met 3.2 seconden voorsprong zijn allereerste overwinning in de Formule 2 te scoren.

Achter Vips kwam Beckmann als tweede aan de finish, terwijl Jehan Daruvala een stokje stak voor een eerste Formule 2-podium voor Viscaal. De Nederlander eindigde de race daardoor net naast ereschavot op de vierde plek, wat hem wel meteen zijn beste resultaat in de Formule 2 opleverde.

Achter Viscaal eindige Robert Shwartzman – winnaar van de eerste race eerder op de dag – de tweede sprintrace als vijfde. Dan Ticktum knokte zich na zijn spin bij de start nog knap terug naar de zesde plaats. Liam Lawson reed vanaf de twintigste startplaats eveneens een sterke inhaalrace, die hij afsloot op de zevende plek. Oscar Piastri pakte vanaf de negentiende startplek het laatste punt met een achtste plek.

Zondag staat de derde en tevens laatste race van het Formule 2-weekend in Baku op het programma. Lawson mag die race van pole-position aanvangen en deelt de eerste startrij met Vips.

Uitslag Formule 2-sprintrace 2