Jüri Vips werd eerder deze week ontslagen als reserverijder van Red Bull, omdat hij onder het spelen van de game Call of Duty het n-woord had gebruikt. Red Bull-junior Liam Lawson was op dat moment aan het uitzenden op zijn Twitch-kanaal, waardoor de opmerking voor iedereen te horen was.

Nelson Piquet gebruikte onlangs meerdere malen het Portugese woord ‘neguinho’ toen hij over Lewis Hamilton sprak, wat vertaald kan worden als ‘kleine zwarte jongen’. Hoewel dit woord ook liefkozend kan worden gebruikt en dan niet per se hoeft te slaan op de huidskleur, bezigde de drievoudig wereldkampioen het woord alleen op momenten dat hij in een negatieve context over Hamilton sprak.

Wanneer Sky Sports Max Verstappen aan de vooravond van de Britse Grand Prix vraagt naar de racistische opmerkingen van Vips en Piquet, laat de Red Bull-coureur weten dat hij racisme ‘in het algemeen’ afkeurt, waarbij hij benadrukt dat het probleem ‘niet alleen in de Formule 1 maar over de hele wereld’ speelt. Verstappen: “Het is niet correct is om deze woorden te gebruiken. Ik denk dat je hier al op jonge leeftijd mee moet beginnen, dat je dit soort dingen niet kunt zeggen. Thuis en op school. Daar werkt de Formule 1 samen met Lewis ook aan voor de toekomst.”

In 2020 werd We Race As One-campagne gelanceerd door de Formule 1. “Daar staan alle coureurs achter, dat ondersteunen we met zijn allen”, aldus de 26-voudig Grand Prix-winnaar.