Shwartzman wint sprintrace Formule 2 na chaotische openingsronde

Ferrari-junior Robert Shwartzman was de race vanaf pole-position vertrokken en legde met een goede openingsronde al meteen de basis voor zijn eerste overwinning van het seizoen. De Ferrari-junior eindigde op meer dan vijf seconden van de rest van het veld en pakte ook nog eens bonuspunten door de snelste raceronde neer te zetten.

De race begon al direct met een gele vlag nadat HWA-coureur Jack Aitken in bocht 1 licht de muur aantikte en spinde, terwijl zijn teamgenoot Alessio Deledda een bocht later uitviel nadat hij wijd in de vluchtstrook was terechtgekomen. Ook voor Liam Lawson zat de race er al na één ronde op. Hij werd aangetikt door Oscar Piastri die op zijn beurt weer een tikje had gekregen van Felipe Drugovich. Die laatste werd daarvoor bestraft met tien seconden straftijd. Het incident leidde ook tot de inzet van een safety car.

Die kwam in de vierde ronde weer naar binnen en op dat moment had Shwartzman de leiding in het veld al in handen. De Rus bouwde rustig een voorsprong op en lag halverwege de race al vier seconden voor op de rest van het veld. Achter Shwartzman was er nog wel wat strijd voor de punten, maar echt spannend werd het niet meer. Bent Viscaal was de race vanaf P15 gestart en eindigde als tiende. Hij start de tweede race van zaterdag daardoor vanaf pole. Richard Verschoor eindigde op de twaalfde plaats.

Uitslag Formule 2 sprintrace Baku