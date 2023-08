Voormalig Red Bull-junior Vips maakt IndyCar-debuut bij RLL

Jüri Vips zal voor die twee races in de #30 RLL-bolide stappen die Jack Harvey voor het grootste deel van het seizoen had bestuurd. Het team liet Harvey weten dat hij dat zitje voor de laatste drie races van het seizoen moest afstaan nu het team nog opties afweegt voor de rijdersline-up voor 2024. Vips maakte van 2018 tot en met 2022 deel uit van het Red Bull-opleidingsteam en won drie races in de Formule 2. Hij kreeg in 2022 op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste kans in de Formule 1 met de vrije training in de Red Bull-bolide. Een maand na die training werd de coureur uit Tallinn uit het opleidingsteam gezet omdat hij tijdens een livestream met mede-Red Bull-junior Liam Lawson een racistische term gebruikte.

Vips mocht het Formule 2-seizoen bij Hitech afronden, maar zonder Red Bull-steun. Vorig jaar werkte hij op Sebring voor het eerst een test in de IndyCar af namens RLL en vervolgens kwam hij opnieuw in actie op Barber begin dit jaar. Hij heeft tijdens dit seizoen ook wat tests in de simulator gedaan voor RLL. Al dat werk is dus niet voor niks geweest, aangezien RLL heeft besloten om Vips dat zitje te geven voor de laatste twee races. "Ik ben erg blij dat het team Juri kan inzetten voor de races in Portland en Laguna Seca", zegt teameigenaar Bobby Rahal. "Het is duidelijk dat hij een paar jaar geleden de Red Bull Junior-coureur was en dat hij veel talent heeft laten zien. Dat hebben we gezien tijdens de twee tests die hij met ons heeft gereden, dus we kijken ernaar uit om te zien wat hij tijdens een raceweekend kan doen."

Vips zal dit weekend al in actie komen op Portland om vervolgens door te gaan naar de seizoenafsluiter op Laguna Seca. Naar verwachting zal de Est volgend jaar dan deel uitmaken van de plannen van RLL. Zijn voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat de #30 RLL in de top-22 eindigt om te kwalificeren voor het 'Winners Circle'-programma, dat bijna 1 miljoen dollar waard is voor elke deelnemer. De auto staat nu op 160 punten en deelt de positie met de #60 Meyer Shank Racing, die de laatste twee races bestuurd wordt door Tom Blomqvist omdat Simon Pagenaud nog steeds niet fit is verklaard na zijn stevige koprol op Mid-Ohio.

"Ik ben superblij dat ik de kans krijg bij Rahal Letterman Lanigan Racing en ik ben Bobby, Mike [Lanigan] en iedereen bij het team erg dankbaar", zegt Vips. "Ik heb het hele jaar niet gereden, dus de voorpret voor deze kans was enorm, maar ik kijk er echt naar uit om weer te beginnen. We hebben eind 2022 samen getest in Sebring en het leek alsof we gewoon goed op elkaar ingespeeld waren. Ik kon met iedereen goed opschieten en de sfeer bij het team bevalt me erg goed. Bobby is ook iemand die tweede kansen geeft en ik ben heel dankbaar dat hij mij die kans geeft en ik hoop echt dat ik een goed resultaat kan neerzetten voor hem, Mike en het hele team."

"Ik hoop dat ik mezelf kan bewijzen en vooral dat ik ze in de Winners Circle krijg, wat altijd mijn belangrijkste opdracht is", vervolgt Vips. "Ik voel me klaar voor deze races, ik denk dat de circuits bij mijn ervaring, rijstijl en de auto passen. Ik heb me dit jaar al geïntegreerd in het team door voor ze te werken op de simulator, dus ik ken de mensen al en voel me erg op mijn gemak bij iedereen."