Vips pakt tweede overwinning in de straten van Baku

Het was al de tweede overwinning voor Jüri Vips dit weekend op het Baku City Circuit. De Est won zaterdag ook de tweede sprintrace. Vrijdag had hij zich al verzekerd van een prima uitgangspositie voor de hoofdrace. Vips zette in de kwalificatie de tweede tijd neer achter Hitech-teamgenoot Liam Lawson en mocht de race van zondagochtend dus vanaf de voorste startrij vertrekken.

De start van de race verliep niet geheel vlekkeloos. Jack Aitken en Matteo Nannini kwamen niet van hun plek en dus werd de start afgebroken. Terwijl de rest van het veld een extra opwarmronde reed, werden de bolides van Aitken en Nannini de pitstraat ingeduwd.

Bij de tweede poging kwam het Hitech-duo Lawson en Vips prima weg en reed ongehinderd in slagorde naar de eerste bocht. Vips nam vervolgens vanaf de tweede plaats de leiding over en kwam uiteindelijk met meer dan een seconde voorsprong op Oscar Piastri over de finish. Robert Shwartzman eindigde als derde, nadat hij als tiende was gestart. Polesitter Lawson was minder gelukkig De Nieuw-Zeelander kreeg een straf van tien seconden voor een defensieve actie op Theo Pourchaire, viel ver terug, maar finishte de race uiteindelijk op P6.

Bent Viscaal en Richard Verschoor konden weinig indruk maken. De Nederlanders waren vanaf de vijftiende en zestiende stek gestart, kwamen onderweg even met elkaar in contact en eindigden de race op de plaatsen veertien (Verschoor) en zeventien (Viscaal).

De volgende ronde in het Formule 2-kampioenschap vindt van 16 tot en met 18 juli plaats op Silverstone.

Uitslag hoofdrace Formule 2, Baku