Blomqvist blijft Vips voor tijdens rookietest IndyCar in Sebring

Vijf teams zijn woensdag naar de korte omloop van Sebring afgereisd om enkele coureurs zonder IndyCar-ervaring een testkans te geven in de Dallara IR-18. Onder hen IMSA-kampioen Tom Blomqvist, die namens Meyer Shank Racing in actie kwam tijdens de test. Hij kwam op het 2,7 kilometer lange circuit tot 90 ronden en een snelste tijd van 52.7085. Ondanks een spin eindigde de zoon van WRC-kampioen Stig Blomqvist daarmee ruimschoots bovenaan de ranglijst. Formule 2-coureur Jüri Vips kwam van iedereen nog het dichtste bij, maar de Est moest 0.3303 seconde toegeven op Blomqvist. Wel was hij met 155 ronden voor Rahal Letterman Lanigan Racing met afstand de meest productieve coureur van de dag.

Vips' teamgenoot bij Hitech GP in de Formule 2, Marcus Armstrong, verscheen eveneens aan de start bij de test op Sebring. Hij kwam uiteindelijk tot de vierde tijd, maar de Nieuw-Zeelander was met 131 ronden voor Dale Coyne Racing eveneens bijzonder productief. In de ranglijst moest Armstrong echter wel Jake Dennis voor zich dulden. De Formule E-coureur van Andretti Autosport reed 90 ronden en gaf uiteindelijk 0.1472 seconde toe op Vips, terwijl hij bijna drie tienden van een seconde sneller was dan Armstrong. Het vijftal werd voltooid door Agustin Canapino en Juncos Hollinger Racing. De Argentijn bereidde zich voor op de demo-runs die hij volgende maand in eigenlijk gaat doen en gaf uiteindelijk 1,4 seconde toe op de snelste tijd van Blomqvist.

Vier van de vijf teams hebben hun spullen alweer ingepakt na de test op woensdag, maar Dale Coyne Racing blijft nog een dag hangen in Sebring. Indy Lights-coureur Danial Frost, die in 2023 in die klasse actief blijft, krijgt alvast een voorproefje van de IndyCar.