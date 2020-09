F2 Mugello: Schumacher pakt leiding, dagzege voor Mazepin

Christian Lundgaard verzilverde in Toscane pole en reed lang aan de leiding, maar twee opeenvolgende Safety Cars maakten zijn voordeel ongedaan. Eerst ging de motor van Giuliano Alesi kapot, bij de herstart ging het mis tussen Schumacher, Guanyu Zhou en Jack Aitken. Zhou en Aitken vielen allebei uit, Schumacher kon wel zonder schade verder.

Vooraan was er ook contact tussen Yuki Tsunoda en Dan Ticktum, tot groot ongenoegen van de onstuimige Brit, maar beide rijders konden verder. Tsunoda liep wel een tijdstraf van vijf seconden op. Kampioenschapsleider Callum Ilott moest pitten voor een nieuwe voorvleugel en verloor veel terrein.

Na de tweede Safety Car werd het veld andermaal op Mugello losgelaten voor een korte eindsprint. Leider Lundgaard was dit keer een vogel voor de kat. Op nieuwere zachte banden kon Mazepin zowel de Deen als ook teamgenoot Luca Ghiotto inhalen en schoof hij op van drie naar één. Op dat verse rubber bouwde Mazepin in de laatste drie ronden nog een kloof van vier tellen uit en pakte hij zijn tweede winst in een hoofdrace in 2020. Ghiotto maakte er een 1-2 zege van voor Hitech. Louis Deletraz passeerde Lundgaard en MP Motorsport-rijder Felipe Drugovich op weg naar de derde podiumplek.

Drugovich was vierde voor Schumacher, die met een vijfde plek de leiding overneemt in het kampioenschap van Ilott. Lundgaard viel nog terug naar de zesde plek, gevolgd door Red Bull-junior Juri Vips en F2-veteraan Artem Markelov, die met de achtste plaats pole pakte voor de sprintrace van zondag.

Marcus Armstrong sprokkelde punten met een negende plaats, Jehan Daruvala maakte de top-tien vol en kaapte het laatste puntje weg. Schumachers Prema-teamgenoot Robert Shwartzman werd nog voor de race in de pitlane aangetikt door Jack Aitken. Shwartzman bleek schade aan de diffuser te hebben opgelopen en gaf er nog voor halfweg de brui aan. Het incident wordt nog onderzocht. Ilott schoof na zijn extra pitstop nog op tot de twaalfde plek, maar scoorde dus geen punten.