Hitech is momenteel actief in de opstapklassen van de Formule 1: de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Het team uit Silverstone heeft maandag aangekondigd dat het moederbedrijf Hitech Global Holdings Limited 25 procent van haar aandelen heeft verkocht aan de Kazachse zakenman Vladimir Kim. Hij heeft vooral belangen in de mijnbouw, het bankwezen en de luchtvaart. Zijn Kazakhmys en KAZ Minerals Group zijn actief in de winning en verwerking van kopererts, waardoor ze tot de tien grootste koperproducenten ter wereld behoren. Voorheen sponsorde Kims bedrijven ook Kazachse atleten, waaronder bokskampioenen Gennadiy Golovkin en Serik Sapiyev en tennisspelers, maar de deal met Hitech is zijn eerste stap in de internationale autosport.

"Autosport heeft al heel lang mijn persoonlijke interesse en ik ben verheugd om een samenwerking aan te gaan met een organisatie die in zoveel categorieën succesvol is en zoveel ambities heeft voor de toekomst", zegt Kim over de deal met Hitech. "We zijn al lange tijd betrokken bij sport, maar dit is onze eerste wereldwijde investering in de autosport. De dynamische aantrekkingskracht, groeiende bekendheid, business-to-business marketingmogelijkheden en groeiende fanschare sluiten aan bij mijn persoonlijke en commerciële ambities."

Hitech-CEO Oliver Oakes is verheugd om Kim als nieuwe investeerder te verwelkomen. "Tijdens onze gesprekken hebben we veel natuurlijke synergieën gevonden en ik weet dat zijn steun van onschatbare waarde zal zijn als we proberen voort te bouwen op het succes van Hitech en werken aan de verwezenlijking van de bredere ambities in de komende jaren." De nieuwe investeerder komt op het moment dat Hitech hoopt dat het van de FIA groen licht krijgt om in de nabije toekomst tot de Formule 1 toe te treden. Het team heeft zich namelijk officieel kandidaat gesteld om zich als nieuw team op de Formule 1-grid te voegen.

Ze omschrijven deze aanmelding als een 'stap die de eenzitterladder compleet maakt en aantoont dat Hitech over de juiste mensen, ervaring en middelen beschikt om met de beste teams ter wereld de strijd aan te gaan'. Het is echter geen garantie dat zij ook een plek in de Formule 1 zullen krijgen. De FIA heeft namelijk van meerdere partijen aanmeldingen gekregen en bestudeert deze nu. Onder meer Michael Andretti, die met zijn Andretti Autosport samenwerkt met Cadillac, en voormalig BAR-baas Craig Pollock willen met een eigen team op de Formule 1-grid staan.