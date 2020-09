Lundgaard dominant naar overwinning in Formule 2

Lundgaard was zaterdag ook al dichtbij een overwinning, maar twee late safety cars zorgden voor chaos waardoor de ART-coureur terugviel tot de zesde plaats. Die positie gaf hem vandaag het recht om op Mugello als derde van start te gaan, achter Vips en Artem Markelov. De Deen spoot zonder genade aan de twee voorbij en zag in zijn achteruitkijkspiegels nog net hoe Markelov de rest van het veld ophield.

Terwijl Lundgaard op de automatische piloot verder koerste, klom Deletraz direct in de eerste ronde vanaf de zesde plaats op naar de derde stek, achter Markelov. De reservecoureur van het Haas F1-team wist vervolgens ook de Rus in te halen en de tweede plaats in te nemen. Markelov zelf zakte gaandeweg de race door het ijs en finishte uiteindelijk in de achterhoede. Vips kon wel bijblijven en eindigde op de derde plaats, terwijl klassementsleider Mick Schumacher vierde werd. Door dat resultaat bouwde de Duitse Ferrari-junior zijn voorsprong in de titelstrijd verder uit.

Meest in het oog springende moment was de aanrijding tussen Hitech-collega’s Nikita Mazepin en Luca Ghiotto. Mazepin – gisteren nog winnaar – blokkeerde zijn voorwielen in bocht 1 en gleed tegen teamgenoot Ghiotto op. Er moest een virtual safety car aan te pas komen om het wrak van Ghiotto weg te takelen. Mazepin wist de pits te bereiken voor reparatiewerkzaamheden, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden die zijn race definitief om zeep hielp.

Coureur van de dag werd Guanyu Zhou die als twintigste was gestart, maar als vijfde werd afgevlagd.

Uitslag Formule 2 - Mugello Race 2