F1-baas Domenicali verandert niet van mening over elfde F1-team

De FIA opende eerder dit jaar een proces voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in een deelname aan de Formule 1. Het is een proces dat geleid wordt door de FIA, maar de Formule 1 zelf moet ook akkoord gaan voordat zo'n elfde team een feit kan worden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelde zich snel open voor de komst van een team als Andretti Autosport, al bleek gauw dat de Formule 1 zelf er nog niet helemaal voor warmliep. Teams twijfelen aan de toegevoegde waarde van zo'n team en vrezen voor een verwatering van het prijzengeld, juist nu de teams groene cijfers draaien na jaren van financiële worstelingen.

Binnenkort zou er wel een beslissing moeten komen over het lot van de geïnteresseerde partijen, waarbij Andretti en Hitech het hoogste op het lijstje staan. Als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt, komt er echter niet zomaar een elfde team bij. "Wat dat betreft verander ik niet van mening", zegt Domenicali in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het gaat zoals we hebben gezegd niet om geld en ik wil nergens op vooruitlopen, want er loopt een proces. Ik heb respect voor het feit dat de FIA het proces is gestart en dat we heel snel tot een conclusie zullen komen. Zoals we altijd hebben gezegd: we moeten ervoor zorgen dat de beslissing de juiste is voor deze business. Het is aan de FIA en ons de taak om die beslissing te nemen. Dat is een besluit dat in de komende maanden genomen wordt."

Gevraagd of er nog iets positiefs is dat in het voordeel van het Andretti-bod spreekt, antwoordt Domenicali: "Er zijn positieve en negatieve dingen. Dat hoort bij de evaluatie die we doen. Ik kan dus niks verklappen of anticiperen. We doen dit heel serieus en correct. Zodra we klaar zijn voor die discussie, zullen we [hen] informeren", aldus de Italiaan, die aangeeft dat die discussie samen met de FIA zal plaatsvinden.

Pirelli of Bridgestone

Op de achtergrond wordt er ook hard gewerkt aan een besluit over de bandenleverancier voor de Formule 1. Pirelli blijft tot en met 2024 banden leveren, maar de periode 2025-2027, met een optie voor 2028, staat nog open. Pirelli wil aanblijven, maar voormalig bandenleverancier Bridgestone heeft ook interesse getoond om terug te keren. Deze aanmeldingen zijn goedgekeurd door de FIA en worden nu onderzocht door Domenicali en de Formule 1, waarbij de focus op het commerciële aspect ligt.

"Het kan niet lang meer duren", zegt Domenicali, gevraagd of een besluit nabij is. "Zoals altijd zullen we daar samen over beslissen. Het zou niet al te lang moeten duren voordat de knoop doorgehakt wordt. Ik bedoel, ik kan niet te veel anticiperen. Er komen allerlei elementen, zoals de technische, commerciële en economische elementen, bij kijken. Dus al deze dingen proberen we goed te evalueren, we willen natuurlijk de beste beslissing voor de Formule 1."

Zorgen om 2026-bolide

Daarnaast klonk er onlangs ook zorgen en kritiek op de plannen voor 2026. Max Verstappen maakte zich zorgen over het feit dat coureurs op het rechte stuk al zouden moeten terugschakelen om genoeg af te remmen, door de verschuiving van de focus naar het elektrische vermogen. Dat zal vanaf 2026 namelijk fifty-fifty zijn. Red Bull-teambaas Christian Horner riep op om deze verhoudingen te veranderen.

"Er moet altijd een balans zijn om deze opmerkingen te begrijpen", stelt Domenicali. "We moeten de komende weken veel werk verzetten en de komende weken zullen er meer vergaderingen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de evolutie van dit project de juiste kant op gaat. Ik wil dus positief zijn dat we het juiste pakket zullen hebben, gezien de beslissingen die zijn genomen met betrekking tot de motor, de power unit en de auto zelf."

Domenicali geeft toe dat veel afhangt van de regels voor 2026, waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. "Absoluut. Als je kijkt naar wat we hebben besloten over duurzame brandstof, begrijpen mensen nu dat de ICE een waarde heeft, als je het project uitvoert met de juiste duurzame brandstof. Ik denk dat er een grote toekomst in het verschiet ligt, niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor racen zelf. Zoals je weet zijn gewicht en geluid twee elementen die voor ons erg belangrijk zijn. We moeten deze twee elementen dus centraal stellen. Zoals altijd in het leven moet je de juiste balans zien te vinden. Samen moeten we de beste visie hebben voor het beste programma voor de Formule 1. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zullen bereiken."