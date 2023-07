Eerste F2-zege voor Red Bull-junior Crawford, Verschoor valt uit

Nadat de Formule 1 de sprint shootout op een vrijwel geheel droge Red Bull Ring afwerkte, is er voor de start van de Formule 2-sprintrace weer wat neerslag gevallen. Hoewel het asfalt nog relatief droog oogde, bleek het asfalt toch nat genoeg om de helft van de grid voor regenbanden te laten kiezen. Onder hen Arthur Leclerc op de derde startplek, Frederik Vesti, Theo Pourchaire en Richard Verschoor. Polesitter Jak Crawford en Jehan Daruvala, de nummer twee op de grid, kozen juist voor slicks. Bovendien werd besloten om de formatieronde achter de safety car te laten plaatsvinden.

Na twee ronden ging de safety car naar de pits en namen de 22 coureurs alsnog plaats op de grid voor de start van de sprintrace. Eenmaal onderweg bleek dat de regenbanden op dat moment net iets de overhand hadden. Crawford behield de leiding in bocht 1, maar kwam richting bocht 4 al onder druk te staan van Leclerc. De Amerikaan ging in bocht 4 vervolgens door het grind, waar hij gezelschap kreeg van Jack Doohan. Vooraan nam Leclerc de leiding, voor Pourchaire, Vesti en de als elfde gestarte Verschoor. Daruvala zorgde vervolgens voor de eerste neutralisatie door zijn MP Motorsport-bolide in bocht 7 in het grind te zetten en daar niet meer weg te komen.

Achter de safety car namen Pourchaire, Vesti, Dennis Hauger, Brad Benavides en Oliver Bearman vervolgens het besluit om hun regenbanden in te wisselen voor slicks, wat Verschoor naar P2 promoveerde voor de herstart in de vijfde ronde. Lang kon de Nederlander niet van die positie genieten, want bij het uitkomen van de eerste bocht spinde hij, om vervolgens tegen de vangrails tot stilstand te komen en zo een nieuwe neutralisatie te veroorzaken. Deze tweede safety car-fase werd vervolgens door leider Leclerc en zijn DAMS-teamgenoot Ayumu Iwasa benut om de full wets in te ruilen voor slicks.

Dat bracht Crawford terug aan de leiding voor de herstart in ronde acht, met Juan Manuel Correa en Zane Maloney op zijn hielen. Terwijl de eerste twee er meteen vandoor gingen bij de hervatting, hield Maloney - nog altijd op regenbanden - de rest van het veld op. Pas na bocht 4 moest hij zich gewonnen geven, om vervolgens binnen enkele bochten helemaal terug te vallen naar de twintigste plek. Victor Martins profiteerde optimaal en nam de derde positie over, om vervolgens het gaatje richting Correa dicht te rijden. De ART-coureur sloot in ronde 13 aan bij de Van Amersfoort Racing-man, om een ronde later met succes de aanval in te zetten en P2 over te nemen.

Correa kon het tempo vooraan niet helemaal volgen en moest daaroor niet veel later weer in de spiegels kijken, ditmaal om te verdedigen ten opzichte van Clement Novalak. De Trident-coureur moest even wachten om een gaatje te vinden, maar dat lukte hem in de achttiende ronde. Op weg naar bocht 3 pakte hij P3 over van Correa, terwijl de Amerikaan meteen ook Isack Hadjar voorbij zag komen. Later die ronde spinde Enzo Fittipaldi tijdens een duel met Kush Maini, om tussen de bochten 3 en 4 tot stilstand te komen en een virtual safety car te veroorzaken. Die neutralisatie zou tot halverwege de twintigste ronde duren, waarna er nog een sprint van zeven ronden richting de finish volgde.

Crawford had echter een comfortabele voorsprong van een kleine drie seconden op Martins, die in de slotfase maar weinig dichterbij kon komen. Na 27 intense ronden over de Red Bull Ring stuurde de Hitech GP-coureur zijn auto als eerste onder de geblokte vlag door, om op het podium gezelschap te krijgen van Martins en Novalak. Hadjar kon geen aanval meer doen op de laatste podiumplek en werd vierde, terwijl Correa knap standhield in de strijd om P5. Roman Stanek moest het daarom doen met de zesde positie, terwijl Hauger in de laatste ronde langs Doohan glipte om de zevende positie over te nemen. Het laatste puntje ging naar de Australische Alpine-junior, terwijl Prema-duo Bearman en Vesti de top-tien compleet maakte.

Het Formule 2-raceweekend op de Red Bull Ring krijgt zondag om 9.55 uur een vervolg met de hoofdrace.

Uitslag sprintrace Formule 2 Oostenrijk