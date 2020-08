Ticktum mist vrije training F2 na onduidelijke uitslag coronatest

Dan Ticktum miste vrijdagmiddag de 45 minuten durende F2-training in België, waardoor DAMS alleen met invaller Jüri Vips op de baan kwam. In een korte verklaring op social media bevestigde de organisatie van de Formule 2 dat de coureur uit het opleidingsprogramma van Williams absent was vanwege een coronatest die geen eenduidige uitslag opleverde. “Na een onduidelijk testresultaat voor COVID-19 neemt DAMS-coureur Dan Ticktum niet deel aan de training van vandaag, hij wacht op het resultaat van een tweede test”, schrijft men in het statement. Het is de tweede keer dat een coureur die onderdeel is van een Grand Prix-weekend een onduidelijk testresultaat heeft gekregen. Sergio Perez ging Ticktum voor in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Een COVID-19-test detecteert twee COVID-19-genen en een patiënt wordt positief verklaard zodra beide genen gevonden worden. Als slechts een van deze genen wordt aangetroffen, dan kan de test een resultaat opleveren dat niet eenduidig is. Alle mensen die in de paddock van de F1, F2, F3 en de Porsche Supercup werken tijdens een Grand Prix-weekend moeten eens per vijf dagen een COVID-19-test afleggen. Dat is onderdeel van het protocol van de FIA dat geldt voor de evenementen die dit jaar achter gesloten deuren worden afgewerkt. Eenieder die een test zonder eenduidig resultaat aflegt, krijgt geen toegang tot de paddock totdat een nieuwe test heeft aangetoond dat zij niet besmet zijn met COVID-19.

Voormalig Red Bull-junior Ticktum staat na zes F2-weekenden op de tiende plaats in het kampioenschap. Hij pakte op Silverstone een overwinning in een sprintrace en stond daarnaast al twee keer op het podium.