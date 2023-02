Verschoor tweede op eerste F2-testdag, alleen Pourchaire rapper in Bahrein

Waar het volgende week de beurt is aan de Formule 1-mannen komen de talenten uit de opstapklassen nu alvast in actie in het Midden-Oosten. Op het Bahrain International Circuit werken zij de collectieve wintertest af, voorafgaand aan de seizoensopener op hetzelfde circuit in Sakhir - logischerwijs gehouden in hetzelfde weekend als de Formule 1-ouverture. Op dinsdag, woensdag en donderdag mogen de F2- en F3-coureurs zichzelf klaarstomen voor het nieuwe seizoen.

Dat laatste gaat vooralsnog prima voor Richard Verschoor. Het talent uit Benschop begint aan zijn derde seizoen in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1. Na eerdere dienstverbanden bij MP Motorsport, Trident en een kortstondig verblijf bij Charouz verdedigt hij nu de kleuren van Van Amersfoort Racing uit Zeewolde. Verschoor heeft Juan Manuel Correa aan zijn zijde als teamgenoot en is vandaag prima uit de startblokken gekomen. In de ochtendsessie noteerde de enige Nederlander in F2 de elfde tijd, maar na de middagpauze tekende hij voor P2 met 1.42.293.

In de daguitslag is enkel Théo Pourchaire sneller dan Verschoor. De 19-jarige Fransman geldt als een groot talent en eindigde vorig jaar achter Felipe Drugovich als runner-up in de Formule 2. Dit jaar is hij naast zijn F2-verplichtingen ook de officiële reservecoureur van het Alfa Romeo F1-team. Pourchaire liet de klok dinsdag stoppen op 1.42.165 en ging in totaal 54 keer rond. In de ochtendsessie toonde hij zich ook de snelste man, al lagen de rondetijden toen iets hoger. In de gecombineerde tijdenlijst bezet Arthur Leclerc namens DAMS de derde tijd, voor Ralph Boschung en de Red Bull-junioren Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi.