Prema trekt Vesti aan voor F2 2023, Leclerc debuteert bij DAMS

Frederik Vesti is absoluut geen onbekende van Prema Racing, want in 2019 won hij met het team de titel in de Formula Regional European, waarna hij in 2020 met hetzelfde team debuteerde in de Formule 3. Voor 2021 stapte hij in dat kampioenschap over naar ART Grand Prix, waarmee hij in 2022 promoveerde naar de Formule 2. In zijn eerste seizoen in de laatste juniorenklasse onder de Formule 1 won Vesti één race en stond hij vijf keer op het podium, wat hem uiteindelijk de negende plek opleverde in de titelstrijd. Komend jaar wil de Deen een gooi naar de titel doen en daarvoor keert hij terug naar Prema.

"Het is voor mij geweldig dat ik naar Prema ga voor het Formule 2-seizoen 2023", zegt Mercedes-talent Vesti over zijn vertrek naar het Italiaanse team, waar hij gekoppeld wordt aan Ferrari-junior Oliver Bearman. "Ik ken Prema sinds 2019, toen we samen de FREC-titel wonnen. Het is een geweldig team om onderdeel van te zijn en in mijn ogen geeft dit mij de beste kans om in 2023 voor de Formule 2-titel te vechten! Ik heb grote dromen en Prema is het team waar ik denk dat ik die dromen kan verwezenlijken. F2 gaat in 2023 ongetwijfeld weer spannend worden, maar ik ga alles geven om zo snel en consistent mogelijk te zijn tijdens het seizoen."

DAMS kiest voor Ferrari-junior Leclerc

Daags na afloop van het F2-seizoen 2022 heeft ook DAMS alvast een rijder voor 2022 aangekondigd. Na twee seizoenen in de Formule 3 maakt Arthur Leclerc namelijk de stap naar de laatste trede onder F1. De Monegask, het jongere broertje van Ferrari F1-coureur Charles Leclerc, begint tussen 23 en 25 november aan zijn werk bij DAMS tijdens de driedaagse test. "Ik kijk ernaar uit om met DAMS de stap naar F2 te zetten in 2023", zegt Leclerc. "Dit is een zeer succesvol team dat geweldige resultaten heeft geboekt. Ik hoop dat ik daar onderdeel van kan zijn en het succes voort kan zetten. We hebben veel werk te verzetten voor de start van het seizoen in maart in Bahrein en ik kijk er enorm naar uit om te beginnen tijdens de post-season test in Abu Dhabi."