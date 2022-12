Red Bull-junior Iwasa in 2023 opnieuw bij DAMS in Formule 2

Ayumu Iwasa is Red Bull-junior en onderdeel van het Honda Formule Dream Project. In zijn eerste Formule 2-seizoen eindigde hij als vijfde in het eindklassement. Met het team van DAMS won hij de hoofdraces in Frankrijk en Abu Dhabi. Ook pakte hij twee pole-positions en vier podiumplaatsen. Komend seizoen blijft de Japanner werkzaam bij DAMS. Hij wordt teamgenoot van Arthur Leclerc, die promoveert vanuit de Formule 3 waarin hij afgelopen jaar zesde werd.

Iwasa vindt het fijn om bij het team te blijven. “Ik ben erg blij met mijn eerste F2-seizoen. Ik heb een hoop geleerd afgelopen jaar en we hebben ons elke race verbeterd. Het is een mooi gevoel om volgend jaar door te gaan met DAMS, ik voel me thuis bij het team en we werken goed samen. Iedereen zit op dezelfde lijn en dat hielp ons om behoorlijk wat goede resultaten te behalen. Het is handig om het nieuwe seizoen in te gaan in een bekende omgeving, naast mijn ervaring op een aantal banen die nieuw voor me waren in 2022. Mijn doel is om in 2023 voor de F2-titel te gaan. We weten dat we het potentieel kunnen bereiken, maar we kijken niet te ver vooruit. In plaats daarvan concentreren we ons op het op tijd klaar zijn voor de start van het seizoen.”

Teameigenaar Charles Pic is ook tevreden met de deal. “We waren allemaal onder de indruk van Ayumu’s prestaties in 2022, vooral de overwinningen op Paul Ricard en Yas Marina. We zijn dus erg blij om hem te behouden voor 2023. Het is goed voor ons om onze relaties met Red Bull en Honda voort te zetten, zij vertrouwen in onze methodes en we gaan ons best doen om samen succes te hebben. Ayumu heeft bewezen dat hij het potentieel heeft om voor de titel te vechten. Hij was een hoofdrolspeler in de tweede helft van het seizoen en we hopen dat hij deze ervaring kan gebruiken om 2023 goed af te trappen. We hebben een sterke line-up met Ayumu en Arthur, dus we hopen dat ze elkaar het hele jaar pushen om zich te verbeteren over het seizoen.”