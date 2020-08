Correa mikt op fulltime terugkeer in Formule 2 in 2021

Correa liep zware verwondingen aan zijn longen en rechterbeen op bij een enorme crash tijdens de Formule 2-hoofdrace op Spa. Bij datzelfde ongeluk kwam Anthoine Hubert om het leven. Correa lag na het ongeluk twee weken in coma om te herstellen van een longtrauma, maar kon daarna terug naar de Verenigde Staten, zijn thuisland. Daar focust hij zich vooral op de revalidatie van zijn rechterbeen. In een interview op het Instagram-kanaal van de F2 zei Correa dat zijn herstel ‘behoorlijk goed’ verloopt en dat hij nu hoop koestert om volgend jaar terug te keren in de klasse.

“Ik ben heel snel hersteld en push hard met de mindset van een coureur. Ik doe altijd meer dan noodzakelijk is, maar het heeft goed gewerkt”, zei Correa. “Ik hoop eigenlijk volgend jaar terug te keren. Dat is eerder dan we eigenlijk verwachtten, maar het ziet er goed uit. Ik heb nog behoorlijk wat operaties te gaan, maar tegen het eind van het jaar zou het hele metalen frame rond mijn been weg moeten zijn. Dat houdt in dat ik misschien al in december in een auto kan springen.”

Dit weekend keert Correa terug in België en op Spa-Francorchamps, waar hij te gast is bij de Formule 2. Hij hoopt dat dit hoofdstuk af kan sluiten door de races bij te wonen. “Ik had het gevoel dat het voor mij een manier was om dit hoofdstuk een soort van af te sluiten, maar nog belangrijker om een eerbetoon te brengen aan Anthoine”, vertelde Correa. “Het lukte mij niet om dat op een goede manier te doen vanuit Miami. Het is iets wat eraan zat te komen. Ik kreeg de uitnodiging van de F2 en die heb ik meteen aangenomen. Ik ben blij dat ik hier ben en ik ben blij dat ik alle mensen in de paddock weer kan zien. Maar het gaat ook een heel emotioneel weekend worden.”

Correa onthulde tijdens het interview dat de familie van Hubert regelmatig contact heeft gehouden met zijn familie over zijn herstel. Ook sprak hij lovende woorden over de Fransman. “Hij was echt een lieve jongen. Hij was een goede vriend, hoewel we in de racerij meestal geen vrienden zijn met de mensen tegen wie we racen. Hij was heel makkelijk en altijd zo rustig, heel positief. Ik vind het lastig om over hem te praten. Ik kreeg kippenvel toen ik hierheen reed en naar het circuit teek, en alles wat ik doe, doet me aan hem denken. Het is ongelooflijk was er is gebeurd. Op een of andere manier lijkt het niet echt.”

Met medewerking van Luke Smith