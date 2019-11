Verschoor presteert het onmogelijke in Macau: "Onwerkelijk"

Verschoor kreeg de kans van het eveneens Nederlandse MP Motorsport om in Macau te rijden, net nadat hij zijn eerste FIA F3-seizoen als dertiende had afgesloten. Alhoewel de coureur uit Benschop in het reguliere seizoen wellicht op meer hoopte, heeft hij dat ruimschoots goedgemaakt in de meest prestigieuze F3-race van allemaal. Met een snaarstrak optreden reed hij vanaf P4 naar winst en maakte hij de best denkbare reclame voor zichzelf. Als het visitekaartje nog niet was afgegeven, dan is dat nu wel degelijk het geval.

"Dit is zeker de mooiste overwinning uit mijn carrière", beaamt de hoofdrolspeler meteen na afloop zelf ook. "Ik kan het om eerlijk te zijn nog niet helemaal geloven. Het was zo'n lastige race. Jüri was erg snel en voerde de druk op, eigenlijk ben ik nog een beetje aan het bijkomen van de race", vervolgde hij in de persconferentie tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik heb alles gedaan wat ik kon. In de slotfase raakte ik de muur zelfs nog even, waardoor de laatste ronden nog iets lastiger werden. Maar het bleek genoeg."

Lees ook: Verschoor wint Macau Grand Prix op fabelachtige wijze

Waar Verschoor in de slotfase een sterk staaltje verdedigen liet zien, maakte hij in de openingsfase indruk met gedecideerde inhaalmanoeuvres. Bijvoorbeeld door in de eerste ronde zowel Robert Shwartzman als Christian Lundgaard te pakken en bij de herstart ook Jüri Vips het nakijken te geven. "Jüri was qua racepace iets te snel voor ons, dus ik wist dat die herstart onze enige kans zou zijn. Daar heb ik mij maximaal op voorbereid." Het plannetje slaagde, waarna Verschoor met het gogme van een ervaren rot standhield. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht om hem achter mij te houden. Ik zag dat hij alles op één laatste poging zette, waarna we ineens een groot gat hadden", duidt Verschoor op de mislukte inhaalpoging van Vips.

De rest is geschiedenis zouden we bijna zeggen. Verschoor dompelde het eveneens debuterende MP Motorsport onder in dolle vreugde, met bijna surreële taferelen op en onder het podium tot gevolg. "Ik wil het team ook graag bedanken. We hebben dit jaar heel hard gewerkt om de auto steeds beter te krijgen. Ik ben dus erg trots op hen, ook voor alle kansen die ze mij hebben gegeven trouwens. Dit smaakt zeker naar meer." Dat laatste geldt ook voor Macau: Verschoor wil namelijk dolgraag terugkeren naar het stadsstaatje. "Dit is absoluut het beste circuit aller tijden, absoluut mijn favoriete circuit. Ik kan nu al niet wachten om volgend jaar terug te komen."

Samenvatting van Verschoors zegetocht in Macau: