Verschoor krijgt F1 Academy-kampioene als teamgenoot in ELMS

Als onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren maakt Richard Verschoor in 2026 de overstap van de Formule 2 naar de endurance. Met Duqueine Team gaat de Nederlander debuteren in de European Le Mans Series, en meer specifiek in de LMP2 Pro/Am-klasse. Het was al bekend dat Giorgio Roda een van zijn teamgenoten zou worden in de #30, maar de identiteit van de derde coureur was nog onbekend.

Inmiddels is duidelijk dat de line-up van Duqueine gecompleteerd wordt door Doriane Pin. De ontwikkelingscoureur van Mercedes, die in 2025 kampioene werd in de F1 Academy, keert in 2026 dus terug naar de endurance. Dat doet ze dus aan de zijde van Roda en Verschoor.

"Pocket Rocket landt bij Duqueine Team", schrijft het team op sociale media om de komst van Pin aan te kondigen. "We zijn verheugd te bevestigen dat Doriane Pin, de F1 Academy-kampioene van 2025, onze derde coureur wordt in de LMP2 Pro/Am-klasse van het European Le Mans Series-seizoen 2026. Welkom, Doriane! We zijn enorm blij dat je dit jaar voor ons racet."

In 2022 was Pin (midden) al met succes actief in de ELMS. Foto door: Eric Le Galliot

Samenwerken met Duqueine deed Pin voor haar avontuur in de F1 Academy nog niet. Wel was ze al diverse jaren actief in de endurance. In 2022 debuteerde de Française namens Iron Dames in de GTE-klasse van de ELMS, een jaar later gevolgd door een avontuur in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship. Verder heeft Pin ervaring opgedaan in de Renault Clio Cup, GT World Challenge Europe, Ferrari Challenge, Intercontinental GT Challenge, de Lamborghini Super Trofeo, IMSA, de Formule 4 en Formula Regional.

Het ELMS-seizoen bestaat in 2026 uit zes races, die allemaal een duur van vier uur hebben. De jaargang wordt afgetrapt op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waarna er ook geracet wordt op Paul Ricard, Imola, Spa-Francorchamps en Silverstone. Het seizoen wordt in oktober afgesloten met een race op Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.