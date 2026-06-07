Mercedes wist al lang voordat Andrea Kimi Antonelli zijn Formule 1-debuut maakte dat het een bijzonder talent in huis had. Volgens race-engineer Peter Bonnington duurde het tijdens de eerste tests met oudere F1-auto's slechts enkele ronden voordat duidelijk werd dat de Italiaan over uitzonderlijke natuurlijke snelheid beschikte.

Antonelli verraste zaterdag opnieuw door zich sterk te kwalificeren voor de Grand Prix van Monaco. Na afloop schoof Bonnington, beter bekend als 'Bono', aan bij Sky Sports. Daar sprak de Brit niet alleen over de kwalificatie, maar ook over zijn samenwerking met de pas negentienjarige Mercedes-coureur.

Bonnington benadrukte dat Mercedes bewust probeert om Antonelli niet te overladen met verwachtingen. "We proberen altijd te focussen op het proces, niet op het einddoel", legde hij uit. "Hij moet gewoon zijn hoofd naar beneden houden, aan de juiste dingen werken en vooral blijven genieten van het rijden. Daar draait het uiteindelijk om."

"Om eerlijk te zijn was het al duidelijk voordat hij überhaupt aan het kampioenschap begon", zei Bonnington. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dat betekent niet dat Antonelli de Mercedes-ingenieurs niet blijft verrassen. Volgens Bonnington gebeurde dat ook weer tijdens het weekend in Monaco. Mercedes begon sterk aan de eerste vrije training, waarna de tweede sessie een stuk lastiger verliep. De reactie van Antonelli maakte daarbij indruk.

"Het mooie is dat hij mij mijn werk laat doen", vertelde Bonnington. "Vanmorgen hebben we een paar dingen doorgenomen, hij stapte in de auto en ineens was alles compleet anders. Zodra hij zich prettig voelt in de auto, krijg je een blije coureur. En een blije coureur rijdt snelle rondetijden."

Het mooie is dat hij mij mijn werk laat doen. Vanmorgen hebben we een paar dingen doorgenomen, hij stapte in de auto en ineens was alles compleet anders.

De vraag wanneer Bonnington precies besefte dat Antonelli aan de enorme verwachtingen kon voldoen, leverde misschien wel het interessantste antwoord op. Volgens de ervaren engineer gebeurde dat niet tijdens een raceweekend, maar al tijdens de zogeheten TPC-tests met oudere Formule 1-wagens.

"Om eerlijk te zijn was het al duidelijk voordat hij überhaupt aan het kampioenschap begon", zei Bonnington. "Bij jonge coureurs duurt het vaak even voordat ze op snelheid komen. Bij Kimi duurde het volgens mij vier ronden voordat hij de snelheden in de snelle bochten begon te evenaren."

Voor Bonnington was dat een belangrijk signaal. "Als een jonge coureur direct competitief is in snelle bochten, dan weet je dat er puur talent aanwezig is. We zagen dus heel vroeg dat hij een diamant in de ruwe vorm was. Hij had alleen nog wat polijstwerk nodig."

Volgens de Brit is juist het tweede jaar vaak het moment waarop zulke talenten een grote stap zetten. Als Antonelli zijn huidige ontwikkeling weet door te trekken, lijkt Mercedes er steeds meer van overtuigd dat het goud in handen heeft.